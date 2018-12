El Papa pide a los presidentes de Conferencias Episcopales del mundo visitar personalmente a víctimas de abusos sexuales

Publicado 18/12/2018 15:30:55 CET

El Papa ha pedido por carta a los presidentes de las Conferencias Episcopales de todo el mundo que visiten personalmente a víctimas de abusos sexuales como paso previo para la preparación del encuentro organizado en el Vaticano del 21 al 24 de febrero de 2019 para afrontar esta lacra.

En el documento, hecho público por la oficina de prensa de la Santa Sede, el pontífice ha reconocido que "el primer paso debe ser tomar conciencia de la verdad de lo ocurrido". "Por esta razón, urgimos a cada presidente de conferencia episcopal a acercarse y visitar a víctimas que han sufrido abusos por parte del clero en sus respectivos países antes de la reunión de Roma, y aprender así de primera mano el sufrimiento que han soportado", ha especificado.

Para el Papa, estos encuentros personales son una "forma concreta" de reafirmar que los supervivientes del abuso clerical son la prioridad en la mente de todos durante el encuentro de febrero, a medida que se unen "en solidaridad, humildad y penitencia" para avanzar en la crisis de los abusos.

"Los abusados por los clérigos también sufrieron daños cuando descuidamos a los pequeños abandonándolos", ha recordado Francisco. En este sentido ha arremetido contra "la omisión" que en el pasado "pudo convertirse en una forma de respuesta" y ha invitado a que "la solidaridad, entendida en su sentido más hondo y desafiante, se convierta en nuestro modo de hacer la historia presente y futura".

"Mientras no haya una respuesta completa y comunitaria, no solo no lograremos curar a las víctimas/supervivientes de los abusos, sino que la credibilidad de la Iglesia para llevar a cabo la misión de Cristo estará en peligro en todo el mundo", ha reconocido.

La carta incluye un breve cuestionario que será utilizado para la preparación interna del encuentro, que no se ha hecho público. El Papa ha señalado que se trata de una herramienta para que todos los participantes en el encuentro de febrero "expresen sus opiniones de manera constructiva y crítica a medida que progresamos en la identificación de dónde se necesita ayuda para llevar a cabo reformas ahora y en el futuro, y para ayudarnos a tener una visión completa de la situación en la Iglesia".

Los responsables de las Conferencias Episcopales tendrán hasta el 15 de enero para enviar sus respuestas. La reunión de febrero se centrará en tres temas principales: responsabilidad, asunción de responsabilidades y transparencia, y los participantes trabajarán juntos para responder a este grave desafío.