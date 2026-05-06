El Papa responde a Trump: "Si alguien me critica, que lo haga con la verdad"

El Papa León XIV en la audiencia general de este miércoles - Angelo Carconi / Zuma Press / Europa Press / Conta

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha respondido a las últimas críticas vertidas por el presidente de Estados Unidos Donald Trump, en las que asegura que "está poniendo en peligro a muchos católicos": "La misión de la Iglesia es anunciar el Evangelio, predicar la paz. Si alguien quiere criticarme por anunciar el Evangelio, que lo haga con la verdad", ha señalado este martes por la noche en Castel Gandolfo a preguntas de los periodistas.

"El Papa prefiere hablar de que está bien que Irán tenga un arma nuclear. No creo que eso sea bueno. Creo que está poniendo en peligro a muchos católicos y a mucha gente", aseguró Trump durante una entrevista con la cadena conservadora Salem News Channel.

En su réplica a la salida de Villa Barberini, su residencia en Castel Gandolfo, el obispo de Roma insistió ante un grupo de periodistas en que la Iglesia lleva años pronunciándose en contra de todas las armas nucleares, según informa Vatican News. "Ahí no hay ninguna duda", sentencia Robert Prevost.

También ha manifestado su deseo de que se le escuche por el valor de la palabra de Dios. "Ya he hablado desde el primer momento en que fui elegido y ya nos acercamos al aniversario. He dicho: "La paz esté con vosotros", ha subrayado recordando la efémeride de su primer aniversario como Pontífice.

Sobre la reunión con el secretario de Estado de EE.UU, Marco Rubio, prevista para este jueves 7 de mayo, el Papa ha expresado su esperanza de que sea "un buen diálogo" para llegar "con confianza" y "con apertura" a entenderse "bien". "Creo que los temas por los que viene no son los de hoy. Ya veremos...", ha añadido el Papa, refiriéndose de nuevo a las declaraciones del presidente de los Estados Unidos.