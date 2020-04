El Papa reza por los inocentes que sufren sentencias injustas tras la absolución de Pell en Australia

ROMA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Papa ha rezado por los inocentes que sufren "sentencias injustas" después de que el Tribunal Supremo de Australia haya absuelto al cardenal George Pell, que cumplía una condena de seis años de prisión por abuso sexual de menores, al revocar el fallo del Tribunal de Apelaciones emitido en agosto del año pasado que confirmaba la condena de culpabilidad emitida por el Tribunal de Melbourne en diciembre de 2018.

"En estos días de Cuaresma hemos visto la persecución que sufrió Jesús y cómo los doctores de la ley se ensañaron contra él: fue juzgado con dureza, con saña, siendo inocente. Me gustaría rezar hoy por todas las personas que sufren un juicio injusto a causa de la persecución", ha señalado Francisco.

El pontífice, que no ha nombrado de forma específica el caso del purpurado australiano que operó toda la reforma económica en las finanzas de la Santa Sede y a quien el Papa le concedió una excedencia para defenderse de las acusaciones, ha hecho estas reflexiones durante la misa que ha celebrado como cada mañana en su residencia, la Casa Santa Marta.

Al comentar la traición de Judas y la negación de Pedro, el Papa ha invitado a los cristianos a pedir la gracia de perseverar en el servicio, a pesar de las propias caídas. El obispo de Roma ha dicho: "En la vida hay caídas: cada uno de nosotros es un pecador y puede caer, y ha caído. Sólo la Virgen y Jesús... todos los demás hemos caído, somos pecadores. Pero lo que importa es la actitud ante el Dios que me eligió, que me ungió como siervo; es la actitud de un pecador que es capaz de pedir perdón, como Pedro, que jura que "no, nunca te negaré, Señor, nunca, nunca, nunca", pero luego, cuando el gallo canta, llora. Se arrepiente. Este es el camino del servidor: cuando resbala, cuando cae, pide perdón".

Por eso ha pedido a los fieles que pidan la "gracia de perseverar en el servicio" a veces "con resbalones, caídas, pero la gracia de al menos llorar como Pedro lloró".