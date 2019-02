El Papa reza ante víctima de abusos y pide a Dios "valentía" para decir la verdad sobre los abusos

Publicado 23/02/2019 21:09:47 CET

ROMA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Papa ha rezado ante un joven chileno, víctima de abusos, que ha leído su testimonio ante los participantes de la histórica cumbre del Vaticano para proteger a los menores que concluye este domingo. Francisco ha pedido a Dios "valentía" para que la Iglesia diga la verdad sobre estos casos.

"Confiando en tu amor y bondad, te pedimos, que nos des valentía para decir la verdad y sabiduría para reconocer que hemos pecado y que necesitamos tu perdón", ha señalado Francisco.

El joven ha señalado que "un abuso, de cualquier tipo, es la mayor humillación que un individuo puede sufrir. "Uno debe enfrentarse al hecho de tener conciencia de no poder defenderse de la fuerza superior del agresor. No se puede escapar de lo que sucede, pero se debe soportar, no importa lo feo que sea", ha señalado el que ha sido el octavo y último testimonio que han escuchado los participantes de esta decisiva cita para atajar las agresiones a niños por parte de sacerdotes.

"Desearía que los agresores pudieran entender que son capaces de crear esta división en las víctimas. Por el resto de nuestras vidas", ha agregado ante los presentes en la Sala Regia del Vaticano.