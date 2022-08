El partido verde de Unidas Podemos rechaza la construcción del Midcat y pide un modelo basado en las energías renovables

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Alianza Verde, el partido ecologista de Unidas Podemos, ha rechazado este viernes la construcción del gasoducto MidCat para aumentar el suministro de gas desde Portugal y España hasta la zona central de Europa, con el objetivo de contrarrestar la dependencia de Rusia, y ha pedido avanzar en un modelo basado "cien por cien" en las energías renovables que apueste "hacia la soberanía energética".

En un comunicado, Alianza Verde ha señalado que "el chantaje de Putin no puede servir de excusa para cambiar" la política energética del Gobierno español, al que ha animado "a no ceder en el camino avanzado en la transición energética para volver atrás en una política errática de impulso a los combustibles fósiles".

La formación ecologista de Unidas Podemos, que coordina el diputado Juan López de Uralde, ha reiterado que es "imprescindible acelerar y liderar" hacia un camino basado al cien por cien en las energías renovables, que sirva, además, para la soberanía energética.

En este punto, ha recordado un informe de la consultora Poyry en 2018 para la Comisión Europea que, a juicio de Alianza Verde, "desaconsejó este gasoducto porque no daba beneficios, no aportaba más seguridad al sistema y perdería dinero a partir de mediados de 2030".

Según el partido verde, la legislación de la UE "ya no permite financiar proyectos" como el Midcat porque el nuevo reglamento sobre infraestructuras energéticas europeas --que se aprobó el pasado diciembre y entrará en vigor en el segundo trimestre de este año-- "no incluye infraestructuras de combustibles fósiles". "Por lo tanto, gasoductos como el Midcat ya no pueden ser designados Proyectos de Interés Común de la UE ni recibir financiación comunitaria", ha subrayado.

"Si se construye el Midcat --y en plazos acelerados-- es para transportar gas; vincularlo al hidrógeno únicamente busca ocultar la realidad de una infraestructura innecesaria", ha añadido Alianza Verde.

El proyecto MidCat lleva años paralizado por sus elevados costes y el bajo precio del suministro ruso. Restan por construir 226 kilómetros de tuberías desde la localidad catalana de Hostalric hasta la francesa Barbaira y España pide que la UE sufrague los gastos.

En la actualidad, solo dos gasoductos pasan desde suelo español al otro lado de los Pirineos y suman una capacidad de apenas 8.000 millones de metros cúbicos anuales, cuando el 'Nord Stream 2', el fallido proyecto planteado para exportar gas de Rusia a Alemania, puede llevar unos 55.000 millones de metros cúbicos