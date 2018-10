PDLI expresa su "rechazo y alarma" tras el procesamiento de Willy Toledo por un delito contra sentimientos religiosos

Publicado 26/09/2018 18:45:00 CET

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha expresado su "rechazo y alarma" después de que el juez del juzgado número 11 de Madrid haya decidido procesar al actor Willy Toledo por un posible delito contra los sentimientos religiosos, al concluir que puede haber indicios de delito.

La causa investiga los mensajes publicados por el actor en su perfil de la red social Facebook, entre ellos: "Yo me cago en dios y me sobra mierda pa cagarme en el dogma de la santísima trinidad y virginidad de la Virgen María. Este país es una vergüenza insoportable. Me puede el asco. Iros a la mierda. Viva el coño insumiso. Muy buenas y muy españolas tardes", publicado a las 17.07 horas del día 5 de julio de 2017.

Por su parte, el actor está "tranquilo" tras conocer que será procesado, según ha adelantado a Europa Press su abogado, Endika Zulueta. "Él está tranquilo, tiene conocimiento de esto y está tranquilo", ha subrayado.

La presidenta de la Asociación Española de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, se ha mostrado confiada en que "una sentencia condenatoria" recaiga sobre Willy Toledo y ha adelantado que en su escrito de alegaciones piden "respeto, no pena de cárcel".