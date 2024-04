Los perros adultos y senior pasan casi un año en las protectoras antes de ser adoptados, según Fundación Affinity

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los perros adultos y senior pasan una media de 11,7 meses en las protectoras mientras que los cachorros son adoptados en 2,8 meses, según datos de Fundación Affinity, que pide desarrollar campañas de información para que los posibles adoptantes conozcan las ventajas de adoptar un perro ya adulto.

Según el último estudio 'Él nunca lo haría' sobre abandono, pérdida y adopción de animales de compañía en España --elaborado por la Fundación Affinity en el marco del Día Mundial del Animal Sin Hogar, que se celebra cada 4 de abril--, de los 170.105 perros recogidos en España en 2022, un 28% de los perros eran cachorros, un 57% tenían una edad de entre uno y siete años y un 15% ya tenían una edad avanzada. Es decir, que de los 170.105 perros recogidos, 25.515 eran perros senior.

Por ello, la Fundación Affinity pide desarrollar campañas de información destinadas a que los posibles adoptantes conozcan también las ventajas que, a su juicio, puede suponer para la convivencia la adopción de un perro ya adulto y defiende que estos perros ya tienen el carácter formado, no crecen más, ya han superado la etapa de destrozos y suelen adaptarse rápido a su nuevo hogar.

Al mismo tiempo, critica los "falsos mitos" que limitan la adopción de perros de edad más avanzada y señalan que es "falso" que sea "difícil o incluso imposible establecer un vínculo con los animales de mayor edad" e incide en que "la intensidad del vínculo" entre la mascota y su dueño "puede ser la misma con un perro de siete semanas que con uno de siete años". "Lo importante es crear una buena comunicación basada en entender las necesidades reales del perro o gato. Esto es clave para que esta relación sea satisfactoria y duradera", ha afirmado la directora de Fundación Affinity, Isabel Buil.

A su vez, la Fundación también rechaza que no los adoptantes no puedan educar igual a un cachorro que a un perro de edad avanzada al desarrollarse este proceso "sólo en los primeros años de vida". Por esta parte, recalca que la educación de los perros es la misma "independientemente de la edad" y que está conformada por sus "instintos innatos y las influencias del entorno que los rodea", entre las que se incluyen tanto lo que aprenden de su madre desde edad temprana como la manera en la que son educados por sus dueños.

Por último, la Fundación Affinity niega que un perro adulto o senior no interactúe igual con sus adoptantes y dice que el hecho de que los perros sean más relajados y menos reactivos por su edad no quiere decir que sean pasivos o que no jueguen. "De hecho, pueden ser perros ideales por ejemplo para una persona mayor, que es posible que busque un animal más tranquilo", observa.

La adopción es "una de las medidas más efectivas" para disminuir el impacto negativo del abandono de animales de compañía a corto y medio plazo, según defiende la Fundación Affinity. Al respecto, la directora de la Fundación ha pedido tener "expectativas realistas" acerca de la idea de educar a un animal y ha recalcado que la adopción es un proceso "que requiere constancia y la implicación de todos los miembros de la familia" y que "lo más importante es que haya un periodo de adaptación y dedicar tiempo para que el animal y la familia puedan acostumbrarse a la nueva situación".