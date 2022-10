La Plataforma Trans declara al PSOE partido 'non grato' tras la ampliación del plazo de la Ley Trans

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Plataforma Trans ha declarado este martes partido 'non grato' al PSOE, después de que apoyara la ampliación del plazo de enmiendas a la Ley Trans en el Congreso, que retrasará la tramitación de la norma en la Cámara baja.

Para la entidad es "especialmente grave esta dilatación del

trámite" de la Ley Trans por parte del socio mayoritario del Gobierno porque, tal y como ha apuntado, con esta decisión está "contraviniendo y enmendando al propio Ejecutivo que llevo dicha norma a la Cámara baja por el trámite de urgencia".

La Plataforma Trans recibe, además, con "alarma" la posibilidad de que el PSOE considere dar marcha atrás al acuerdo alcanzado en el seno del propio Gobierno, con respecto al reconocimiento de la autodeterminación de género de las personas trans, lo que consideran una medida "imprescindible".

En este sentido, recuerda que esta es la posición que "recomienda Europa y distintos organismos internacionales, para reconocer los derechos humanos de las personas trans y alcanzar su igualdad plena".

Desde la organización llaman a los socialistas "no seguir retrasando y bloqueando los derechos humanos de las personas trans" en España y le piden que, "mientras persista esta actitud" no haga "alarde de hipocresía" y "no acuda a ningún evento del colectivo, incluidos los orgullos y marchas que se celebran en el mes de junio y julio".

"Contemplamos con indignación como el PSOE, traicionando el acuerdo al que llegó en el seno del propio Gobierno, vuelve a bloquear el avance en derechos de las personas trans, desde la Plataforma Trans anunciamos movilizaciones, como la que tendrá lugar el próximo sábado 22 de octubre en Madrid y que saldrá a las 18.00 horas de la Plaza Pedro Zerolo hasta plaza de Callao", ha declarado la presidenta de la Plataforma, Mar Cambrollé.

"Volvemos a presenciar como el PSOE se posiciona junto con la derecha y ultraderecha en contra de la Ley Trans, pero el avance en derechos de las personas trans es un proceso irreversible, ampliamente apoyado por la sociedad, que no tiene vuelta atrás, lucharemos si es preciso con nuestra vida para que esta ley que llevamos años reclamando, sea realidad en esta legislatura", ha concluido.