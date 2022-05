Plataforma Trans denuncia la "banalización de la violencia" sobre el colectivo en medios y pide información "objetiva"

Denuncia que hay noticias que cuestionan la vida de estas personas y las exponen a "discursos violentos"

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación Plataforma Trans, junto a la asociación No Binaries España y las entidades de familias de personas trans Euforia, Arelas y Naizen, han denunciado este lunes la "banalización de la violencia" contra el colectivo de personas trans y LGTBI que, a su juicio, se está haciendo en los medios de comunicación y han pedido, en este sentido, que se realicen informaciones "objetivas" que "cumplan las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en cuanto al tratamiento de las noticias".

A través de un manifiesto, al que se han adherido más de 1.300 organizaciones sociales, se relata cómo se han registrado ataques, tanto personas, "señalando y agrediendo a personas concretas"; generales, contra todo el colectivo"; o "enfocándose en las familias".

"No debemos olvidar que estos ataques han llevado recientemente personas como la cómica televisiva Elsa Ruiz a retirarse de la esfera pública y de las redes sociales, debido al deterioro de su salud como consecuencia de la violencia recibida en redes sociales y medios de comunicación", recoge el documento.

Del mismo modo, se recuerda la "exposición" a través de un medio de "un menor trans" sin que este haya "respetado su identidad, sin recoger ni conocer su opinión" y "publicando datos médicos y de su privacidad". Las entidades han denunciado, además, que en este artículo "se mentía y se difundían datos falsos sobre tratamientos y cirugías, cuestionando el derecho a la salud de las personas trans".

Es por eso que, en este manifiesto se hace "una reclamación" ante la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), para que, según ha explicado la presidenta de Euforia Familias Trans Aliadas, Natalia Aventón, no se permita "que esto siga ocurriendo".

DISCURSOS DE ODIO

"Lamentablemente los discursos de odio están permeando en la sociedad, muchas veces amparados y multiplicados por el altavoz de los medios de comunicación convencionales y digitales, afectando a las vidas de personas concretas, de carne y hueso, con emociones y sentimientos, que ven cuestionadas y expuestas a discursos violentos sus experiencias vitales, familiares o profesionales", se expone en el documento.

Del mismo modo, según denuncia el texto, "se busca poner en jaque el derecho a la atención sanitaria, cuestionando a profesionales de la medicina o a servicios sanitarios que realizan una atención trans positiva".

Por otra parte, Darco Decimavilla de No Binaries España, señala que, "a pesar del reconocimiento de las personas no binarias por los organismos internacionales de derechos humanos", en España no hay "una fórmula jurídica de reconocimiento" del colectivo, por lo que, a su juicio, "esta situación agrava los problemas de violencia" que sufren estas personas.

Para las representantes de Arelas y Naizen, Cristina Palacios y Bea Server, respectivamente, este tipo de discursos "está calando en entornos como el sanitario", donde, según han señalado, "no hay muchos profesionales que conozcan el tema", por lo que "los prejuicios se traducen en sufrimiento para personas muy jóvenes que necesitan una atención respetuosa y sus tiempos no les permiten enfrentarse a interminables procesos de reclamaciones".

OPINIONES DE PERSONAS TRANS

Y, ante esta situación, las entidades que firman este manifiesto muestran "un rotundo rechazo a la banalización de la violencia que se está ejerciendo desde los medios de comunicación" que "no reconocen los derechos de las personas trans como Derechos Humanos" e instan a estos a "hacerse eco de las opiniones de las personas trans en la prensa, la televisión y la radio".

Además, llaman a "presentar a las personas trans y los problemas relacionados con sus derechos de manera objetiva, equilibrada y no discriminatoria; a abstenerse de difundir estereotipos negativos y nocivos sobre las personas trans; a referirse a las personas utilizando las palabras, los pronombres, el género y los nombres con los que se identifiquen; a abstenerse de mencionar o revelar la condición trans de una persona sin su consentimiento y a formar a sus periodistas en el respeto a las personas trans".

Son, según han explicado en el documento, "recomendaciones hechas por la ONU" en este sentido.

La presienta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé, ha recordado que "el Estado tiene una deuda histórica con las personas trans, que fueron perseguidas por la ley de peligrosidad social que no se derogó hasta 1995, siendo especialmente incisiva con las mujeres trans".

"A pesar de que somos un colectivo que ha aportado su lucha a la democratización del país, siempre en las calles cuando se reclamaban libertades y mejoras sociales, aún no hemos visto ninguna política específica que compense la marginación y la violencia recibida. Y vemos como se retrasa una y otra vez la aprobación de una Ley Trans. Eso también es violencia", ha concluido.