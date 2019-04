La Plataforma Trans denuncia que el PSOE no contesta a sus peticiones de reunión y amenaza con protestar ante su sede

Publicado 10/04/2019 19:26:41 CET

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Trans ha denunciado que el PSOE no contesta a sus "múltiples" solicitudes de encuentro, al tiempo que ha expresado su indignación por no ser recibida por los socialistas. En este escenario, ha advertido de que si en los próximos días no hay un contacto para que tenga lugar una reunión, el 26 de abril habrá una concentración de activistas trans de diferentes puntos de España frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz.

Desde la plataforma han asegurado que han solicitado reuniones con diferentes grupos con representación parlamentaria, y que se han producido todas "menos con el Partido Socialista". Según ha apuntado, a este partido se le pidió un encuentro hace dos años, concretamente a la secretaria de Movimientos Sociales y Diversidad, Mónica Silvana.

"Tras varios intentos a lo largo de estos dos años no ha habido contestación", han insistido desde la organización, que ha explicado que también realizaron "distintas peticiones de reunión" a la delegada federal LGTBI del PSOE, Isabel García, "sin que tampoco se llegara a producir". Según han señalado, entre otros contactos, también se realizó solicitud de encuentro al Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, y "tras innumerables intentos no hubo contestación".

"Desde la Plataforma Trans vemos con indignación esta situación de bloqueo por parte de uno de los partidos históricos de la democracia española hacia una federación que representa a uno de los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad y nos hace desconfiar seriamente de la credibilidad de su proyecto político con respecto a la igualdad real de las personas trans", ha declarado la presidenta de la Plataforma Trans, Mar Cambrollé.

A su juicio, la puerta "cerrada" que mantiene el PSOE hacia la Plataforma Trans "supone una violencia institucional injustificada en un partido que se enmarca en el espectro progresista". Así, ha dicho que confía en que los socialistas "recapaciten y en los próximos días se produzca dicho encuentro" para trasmitirles demandas y necesidades del colectivo.

Si éste no se produce, según ha avisado, se convocará una protesta de activistas trans de distintos puntos de España, el día 26 de abril frente a la sede del PSOE. Allí se dará una rueda de prensa para denunciar esta situación bajo el lema 'Puertas abiertas para las personas trans' y se hará entrega de una carta en el registro de la sede nacional del PSOE, dirigida al secretario general y candidato a la Presidencia, Pedro Sánzhez, según han subrayado desde la plataforma.