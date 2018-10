El portavoz del PP en la Comisión de RTVE tacha de "ideológico, radical y populista" el sesgo de "algunos" consejeros

Publicado 05/07/2018 12:02:05 CET

El portavoz del PP en la Comisión de RTVE, Ramón Moreno, ha tachado de "ideológico, radical y populista" el sesgo de "algunos" de los consejeros elegidos en el Congreso para el Consejo de Administración de RTVE o propuestos en el Senado.

"No voy a valorar a los consejeros propuestos por otros grupos. Pero solo ver el sesgo, no solo político sino ideológico, radical y populista de algunos candidatos que han salido en el Congreso o se han propuesto en el Senado nos llevan a la expectativa de estar encima y controlando lo que va a ocurrir a partir de ahora en la televisión española", ha precisado Moreno este jueves 5 de julio en declaraciones a Espejo Público, recogidas por Europa Press.

A su juicio, se "han roto las reglas del juego" con una "urgencia que no está justificada". "Sánchez no ha entendido bien la democracia, quitar contenido al Senado, vaciar sus posibilidades y ningunearlo para que pueda sacar los consejeros que él quiere no es buena forma de empezar una era para RTVE", ha subrayado.

Según ha señalado, el grupo popular intentó "hasta el último momento" llegar a un acuerdo pero cuando el PSOE "ya tenían asegurado el voto de populistas, nacionalistas y secesionistas" no quisieron convertirse en "una mera comparsa para que luego el PSOE dijera que era un consejo diverso donde estaban todos los grupos".

"Es muy triste que la primera iniciativa haya tendido que ser asaltar la televisión pública", ha lamentado, al tiempo que ha añadido que su grupo no entiende RTVE "como si esto fuera un zoco y estuviera a subasta para intentar sacar tajada".

Además, ha defendido que no existía "manipulación" en los informativos de RTVE porque considera que si hubiese sido así no habrían sido "líderes de audiencia durante 20 meses consecutivos". También ha apoyado la "pluralidad" de la cadena pública y ha dicho que ya le "gustaría" que "TV3 tuviese el mismo nivel de objetividad".