El PP dice que RTVE está "vigilada y sometida" por el Gobierno y Mateo asegura que no es partidista

Publicado 25/09/2018 14:10:55 CET

La administradora acusa a los 'populares' de interesarse por la televisión pública sólo cuando "la pueden controlar"

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de control parlamentario de RTVE, Ramón Moreno, ha asegurado que la administradora única de la Corporación, Rosa María Mateo, vive "vigilada y sometida" por el Gobierno y "sus socios" y que esta situación ha llevado a una bajada de los datos de audiencia a la televisión pública. A estas acusaciones, la responsable de la Corporación ha contestado que no es partidista y que no tolera que nadie le dé órdenes "desde los 14 años".

Durante la primera comparecencia de Mateo en el Congreso, el diputado 'popular' ha puesto en cuestión la labor de la periodista al frente de RTVE, señalando que "no es administradora" porque no tiene experiencia en gestión, que "no es única" porque, "al menos, son dos los que deciden" --en referencia a los líderes de PSOE y Podemos-- y "no es provisional" porque "se quedará" en su cargo "hasta que decidan que ya no les es útil".

Moreno ha defendido la labor del antecesor de Mateo, José Antonio Sánchez, que, según ha explicado, dejó los informativos de TVE con "datos espectaculares". Además, ha respondido a quienes criticaron que Sánchez dijera que era votante del PP, señalando que Mateo ha participado "en campañas electorales socialistas" durante unas elecciones generales. "La idoneidad e independencia las ha defendido sola en estos dos meses: sin control del Consejo de Administración, sin dar explicaciones públicas y cobijada por los socios de la moción", ha declarado.

Mateo se ha defendido de estas palabras señalando que cree en la "independencia" desde joven y que "nadie" le va a dar ordenes porque no lo va a consentir. Además, ha recriminado a los de Pablo Casado que hablen de los votos de otros grupos parlamentarios, como los vascos o catalanes, con "desprecio" como si "no fueran igual de válidos" sólo porque "no son los suyos". "Me votaron 180 votos que son mayoría suficiente para estar en el lugar que ocupo", ha respondido.

Para la compareciente, al PP le importa la televisión pública "sólo cuando la pueden controlar". De hecho, a las acusaciones de manipulación realizadas por Moreno, la administradora única ha asegurado que cree que los diputados del PP "no ven la televisión".

"NO SOY PODEMITA NI SOCIALISTA"

Sobre su participación en la campaña socialista, Mateo ha aclarado que se trataba de un acto de primarias, no unas elecciones generales, que le pidieron que presentara. En este sentido, ha explicado que también presentó un libro sobre la mujer del expresidente del PP José María Aznar, Ana Botella, para el que escribió un texto que le pidió la propia Botella.

"No soy partidista. Yo creo que tengo que defender desde mi puesto a todos los españoles, sean del PP, PSOE o Podemos", ha declarado en su intervención, para señalar que los socialistas no le han entregado ningún argumentario a su llegada a la Corporación, y que tampoco es "podemita" ni "socialista".

A pesar de estas explicaciones, para Moreno la actitud de la periodista en la gestión de RTVE se basa en una "vulgar revancha", un "baile de sillas" y una "persecución humillantes de profesionales" que, a su juicio, sólo habían cometido el delito de "convertir a los informativos de TVE en los más vistos".

MESES SIN LIDERAZGO DE AUDIENCIA

Sobre las audiencias de estos espacios también se ha referido el portavoz de Ciudadanos en esta materia, Guillermo Díaz, quien ha apuntado que la nueva RTVE de Sánchez "y aledaños" no ha mejorado la situación en la que el Ejecutivo de Mariano Rajoy dejó a la Corporación y, más concretamente los espectadores de los informativos de La 1.

En este sentido, Mateo ha señalado que los de fin de semana sí que lideran, mientras que TD1 y TD2 "llevan meses" sin ser los más vistos de sus franjas. La administradora ha recriminado, en este sentido, que sólo preocupen los informativos, cuando RTVE también son los programas, La 1, La 2, el 24horas o Clan, así como la radio o el Instituto de RTVE.

Desde el PSOE se ha acusado a PP y Ciudadanos de intentar retrasar la resolución del concurso público que se está desarrollando para renovar al Consejo de RTVE, aceptando el recurso del exconsejero de RTVE a propuesta del PP, José Manuel Peñalosa, para participar en este proceso a pesar de no contar con la titulación necesaria. "Ese recurso complica que el concurso salga adelante cuanto antes, que es lo que queremos", ha advertido el portavoz socialista, José Miguel Camacho.

Por su parte, la portavoz de Podemos sobre RTVE, Noelia Vera, se ha mostrado "de acuerdo" con la necesidad de "cesar a aquellos cargos" que fueran necesarios para "acabar con la situación lamentable" de RTVE, que, a su juicio, estaba siendo usada como "una herramienta de propaganda al servicio del PP".

"Espero estar como administradora el menor tiempo posible, me dijeron dos meses y me preocupa, porque era muy feliz antes de enfrentarme con ustedes", ha señalado Mateo, para indicar que su intención en esta etapa es dejar un "legado" a la persona que le sustituya en el concurso público.