Los Premios Antenas de Oro celebrarán su 53º edición el próximo 14 de noviembre en Aranjuez (Madrid)

Troofeos de los Premios Antenas de Oro de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España (FARTVE). - FARTVE

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España (FARTVE) celebrará el próximo 14 de noviembre la 53º Edición de los Premios Antenas de Oro en el Gran Casino de Aranjuez (Madrid), con más de 400 profesionales de la televisión y la radio invitados.

Así lo ha dado a conocer este viernes la Federación, que ha indicado que, por primera vez, se concederá una Antena de Oro a través del voto popular y que cualquier persona podrá participar en el proceso de propuesta y votación de candidatos a este nuevo galardón.

En concreto, ha explicado que se podrá proponer la candidatura de todos los profesionales de la televisión y la radio (presentadores, reporteros, colaboradores, comunicadores en general), así como de cualquier formato audiovisual, tanto de entretenimiento e informativos como del género documental.

Según ha señalado la organización, solo se aceptará una propuesta por persona y solo podrá ser de profesionales que hayan desarrollado su labor o formatos que se hayan emitido entre noviembre de 2025 y principios de noviembre de 2026.

El proceso de votación de la Antena de Oro otorgada por el público comenzará este viernes 16 de octubre y se desarrollará en tres fases.

En una primera fase, se podrá proponer una candidatura a través de la dirección federacionartv.com/antenasdeoro. Este primer proceso se cerrará el 29 de octubre.

El 30 de octubre comenzará la segunda fase, en la que la organización hará pública una lista con las seis propuestas más votadas, sobre las que se abrirá un nuevo proceso de votación para elegir a las tres favoritas, que se cerrará el 6 de noviembre.

Ese mismo día, se hará público cuáles son las tres candidaturas con más apoyo y que pasarán de esta manera a la recta final de las votaciones, que se cerrarán de manera definitiva el viernes 13 de noviembre. La identidad del ganador se comunicará el 14 de noviembre, en la gala de los Premios Antenas de Oro 2026.