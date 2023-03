Borja Prado defiende la fusión como el "cauce más seguro para la pervivencia" de Mediaset España

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El presidente de Mediaset España, Borja Prado, ha defendido que la fusión transfronteriza por absorción de Media For Europe y Mediaset España es "el cauce más seguro para la pervivencia y expansión de la compañía" y acceder a las mismas expectativas de negocio de los actuales operadores globales.

"Consideramos que la fusión y los planteamientos tienen todo el sentido desde el punto de vista estratégico pues constituye no solo una evolución lógica sino el cauce más seguro para la pervivencia y expansión de la compañía", ha asegurado Prado, este miércoles, durante su intervención en la Junta de Accionistas de Mediaset España, añadiendo que se creará un grupo de medios más grande, diversificado con acceso a una audiencia conjunta de más de 100 millones de espectadores.

Además, ha afirmado que encontrarán "nuevas oportunidades de negocio" para poder competir con productores de contenidos estadounidenses, productores de contenidos audiovisuales independientes, cadenas de televisión de pago, operadores OTT o agencias de marketing, entre otros, que "vienen beneficiándose de su alcance global o paneuropeo".

"Frente a ellos, las únicas excepciones notables en el sector de medios de comunicación han venido siendo los operadores de televisión en abierto que han actuado tradicionalmente en mercados nacionales", ha precisado, añadiendo que la única vía de reacción que tienen estos últimos es abordar un proceso de integración operativa para acceder a las mismas expectativas de negocio que tienen los actuales operadores globales.

Asimismo, ha indicado que habrá una protección de la "identidad cultural nacional", del "pluralismo informativo y la transparencia informativa", se podrá invertir en contenidos locales y de tecnología, así como en "más y mejores contenidos".

Además, ha aclarado que la organización tras la fusión "no contempla la integración desde el punto de vista legal ni transferencia de empleados ni directivos", manteniéndose las actividades en los respectivos países, "sin perjuicio de que el modelo organizativo del grupo sea revisado para hacerlo mas ágil en la toma de decisiones".

RECUERDO A VASILE Y A ECHEVARRÍA

Por otro lado, Prado ha querido hacer un "homenaje" al exconsejero delegado de Mediaset España Paolo Vasile, que dejó el cargo a finales de 2022. "Es difícil encontrar palabras para expresar todo lo que Paolo Vasile ha conseguido para Mediaset España", ha subrayado.

A su juicio, desde su llegada, la compañía comenzó una "senda de éxito, plagada de grandes hitos" y fue "inspirador de un modelo de televisión independiente, plural, novedoso y provocador". "Ha dejado una profunda impronta y le deseamos muchos éxitos", ha expresado.

También ha tenido un recuerdo para el expresidente de Mediaset España Alejandro Echevarría, que decidió dejar su puesto en abril de 2022, tras 26 años ocupando el cargo. Prado ha destacado que "hablar de él es hablar de la historia de la televisión privada en España" y, por ello, ha señalado que es una "grandísima responsabilidad" sucederle en el cargo por la "dificultad de estar a su altura". "Emplearé todos mis esfuerzos", ha prometido.

Durante el turno de los accionistas, José Antonio del Barrio Colmenarejo ha reprochado al presidente de Mediaset España ser "una comparsa de Silvio Berlusconi (exprimer ministro italiano), y del presidente de Mediaset Italia, Fedele Confalonieri". "Me siento engañado, frustrado y desencantado, no han estado a la altura para defendernos de los italianos", ha opinado este accionista --el único en intervenir--, ante lo que Borja Prado ha respondido que no son "la comparsa de nadie".

"Ni yo ni el consejo somos comparsa de nadie sino que trabajamos con responsabilidad en un tema tan delicado como este. Además, para su tranquilidad, le digo que no tendremos ninguna indemnización a raíz de nuestra representación en este consejo", ha subrayado Prado, al tiempo que ha añadido que siente "muchísimo" la pérdida de la inversión de los accionistas que ha atribuido a las "circunstancias del mercado".