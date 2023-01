La primera semana de año trae una caída de temperaturas, más normales para la época, tras récord de calor el 1 de enero

Los aeropuertos de Bilbao y San Sebastián alcanzaron el 1 de enero de 2023 valores máximos propios del mes de julio

La primera semana de año llega con un descenso de las temperaturas, que serán más normales para la época, tras el récord de valores máximos que se han registrado en varios puntos de la Península este 1 de enero de 2023, como ha avanzado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo.

En este sentido, ha destacado que el primer día de 2023 fue una jornada con temperaturas muy altas para la época en muchos puntos de España, especialmente en el norte, donde llegaron a estar más de siete grados por encima de lo normal.

Asimismo, en algunos observatorios, como los de los aeropuertos de Bilbao y San Sebastián, las temperaturas máximas rondaron el primer día del año los 25ºC y las temperaturas mínimas estuvieron entre los 14 y los 16ºC, registros propios del mes de julio. "Registros de pleno verano el día 1 de enero de 2023", ha apostillado Del Campo.

Entre los valores más destacados, ha mencionado los 25ºC alcanzados en Bilbao Aeropuerto, que superan los 24,4 grados del récord previo registrado justo hace un año (1 de enero de 2022), en un observatorio que tiene datos desde 1948; o los 19,7ºC de Vitoria, donde el récord anterior era de 18,7ºC en 2001.

Mientras, en Pamplona Aeropuerto se han alcanzado los 18,8ºC frente al récord anterior de 18,6ºC en 2020 y en Valladolid Aeropuerto se llegó a 18ºC, lo que supera el récord anterior 17,2ºC en enero de 2016.

Además, Segovia vivió su noche más cálida para un mes de enero desde que la estación se encuentra en su ubicación actual desde 1989, con 10,3ºC. "Es la primera vez que en un día de enero no se baja de diez grados en la capital segoviana", ha apostillado Del Campo.

En cuanto a las precipitaciones, el primer día del año no ha sido muy lluvioso, salvo en Galicia, donde llovió de manera abundante, especialmente en el oeste de la comunidad. Así, en las 24 horas previas a las 8 horas de la mañana de este 2 de enero se recogieron 99 litros por metro cuadrado (l/m2) en Ponteareas o 97 l/m2 en Alcañiz, ambas estaciones ubicadas en la provincia de Pontevedra.

Este lunes 2 de enero, tras el paso de un frente, llegará una masa de aire atlántico más frío que la actual lo que provocará una bajada generalizada de las temperaturas en España en los próximos días, con la presencia de un anticiclón que estabilizará el tiempo y, por lo tanto, con cielos en general y un ambiente más suave al mediodía.

"No se hablará por lo tanto de frío intenso, pero sí de unas temperatura más habituales para la época que la de los últimos días", ha precisado Del Campo.

De este modo, en general aunque las temperaturas, sobre todo las diurnas, seguirán estando un poco por encima de lo habitual, se alcanzarán valores más habituales para la época. A partir del sábado, pasado el 6 de enero, Día de Reyes, es probable que las temperaturas vuelvan a subir y que regresen las lluvias.

En el detalle de la semana, el portavoz ha precisado que este lunes 2 de enero, un sistema frontal irá avanzando. En su trayecto dejará lluvias por la tarde, sobre todo en la mitad sur de la Península, sin que se descarte en zonas del este, aunque serán precipitaciones débiles. El descenso de las temperaturas protagonizará esta semana, con heladas a últimas horas del día, especialmente, en la provincia de León.

De cara al martes día 3 de enero, Del Campo pronostica que estas heladas débiles se extenderán a buena parte de Castilla y León, zonas de montana y páramos en el centro peninsular. Se alcanzarán los -2°C en ciudades como León, Valladolid o Salamanca en una jornada con cielos poco nubosos, aunque a primeras horas del día podría caer alguna lluvia débil en el interior de Cataluña y norte de la Comunidad Valenciana, y también podría llover débilmente en el extremo occidental de Galicia. También se formarán abundantes bancos de niebla en el interior, sobre todo cerca de los valles de los grandes ríos.

El miércoles y el jueves serán jornadas de tiempo anticiclónico, es decir, tiempo estable con cielos en general poco nubosos o despejados, salvo en el Estrecho y oeste de Galicia, donde habrá más lluvia y nubosidad. Se esperan bancos de niebla en el interior de la Península de madrugada y por la mañana.

En cuanto a las temperaturas, el miércoles subirán en los tercios oeste y norte de la Península, mientras que bajarán por el este. En concreto, se podrá bajar hasta los -3ºC en Palencia o -2ºC en Burgos, Cuenca o Zamora.

SIN LLUVIA PARA RECIBIR A LOS REYES MAGOS

El jueves 5 de enero subirán las temperaturas nocturnas por el centro y por el norte, de manera que las heladas serán menos intensas y frecuentes, mientras que las temperaturas diurnas serán más o menos similares a las del día anterior. A primeras horas de la tarde, se alcanzarán los 20ºC en Girona, Málaga o Huelva; 18°C en Bilbao, Barcelona o Córdoba; y 13°C en Burgos, Madrid, Ciudad Real o Cuenca.

Ciudades como Lérida o Zamora, donde no se alcanzarán los 10°C, registrarán un ambiente más fresco debido a una mayor persistencia de las nieblas. En cualquier caso, el jueves las temperaturas no serán especialmente bajas para recibir a los Reyes Magos aunque habrá que abrigarse si se va a permanecer varias horas en la calle, ha aconsejado Del Campo pues, como ha recordado, una vez que se pone el sol, la temperatura baja rápido aunque no se esperan precipitaciones.

El viernes 6 de enero, día de Reyes, continuará la estabilidad, con nieblas en el interior peninsular que serán algo más persistentes que en jornadas anteriores y, allí donde se produzcan, dejarán un ambiente frío, sobre todo cerca de grandes ríos y zonas bajas del interior. En el resto del país, brillará el sol. Se prevén heladas débiles de nuevo en puntos del interior y algo más intensas en los Pirineos, con ambiente suave a primeras horas de la tarde fuera de las zonas de niebla.

El sábado 7 de enero, con la llegada de un frente, podría haber un fin de semana lluvioso en Galicia, comunidades cantábricas, Pirineos, Castilla y León y norte de Extremadura. El domingo 8 de enero, las lluvias incluso se podrían extender al resto de la Península, aunque aún existe incertidumbre al respecto. En cualquier caso, las temperaturas sí parece que subirán, especialmente las nocturnas, y desaparecerán las heladas.

En las Islas Canarias, los cielos estarán nuboso este lunes y el martes. También se esperan cielos nubosos, sobre todo en el norte de las islas más montañosas, con lluvias que, en puntos del este de La Palma, podrán ser más intensas durante los días siguientes.

En los días posteriores, los cielos estarán poco nubosos en general, con régimen de vientos alisios que soplan con intensidad en las zonas más expuestas, y temperaturas sin grandes cambios por el momento.