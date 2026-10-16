Protección Civil mantiene hasta el lunes la alerta por tormentas en Levante, con acumulados de hasta 300 l/m2 estos días

Archivo - Transeuntes bajo sus paraguas durante la intensa lluvia. A 11 de octubre de 2024, en Cádiz (Andalucía, España). - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Secretaría General de Protección Civil y Emergencias mantendrá al menos hasta el lunes la alerta por chubascos y tormentas muy fuertes y persistentes en el litoral mediterráneo peninsular y Baleares, de acuerdo con la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que ha avanzado que podrían acumularse hasta 300 litros por metro cuadrado (l/m2) durante todo el episodio.

El episodio estará provocado por Adam, la primera dana con gran impacto de la temporada 2026-2027, que dejará chubascos muy fuertes y persistentes a partir del sábado en zonas del área mediterránea peninsular y Baleares, según ha informado este viernes AEMET.

Según ha explicado la agencia, el descuelgue y el aislamiento de la dana Adam sobre el norte de la Península darán lugar a un aumento generalizado de la inestabilidad desde el sábado. Por su parte, la posición del anticiclón en las islas británicas contribuirá a generar un flujo del este y nordeste muy húmedo sobre el área mediterránea peninsular y Baleares.

Este escenario provocará un episodio de precipitaciones intensas y persistentes en el litoral mediterráneo peninsular y Baleares, que podrán ser localmente fuertes o muy fuertes e ir acompañadas de tormenta. Ante esta situación, el organismo estatal ha avisado de que podrán producirse inundaciones locales, especialmente en zonas bajas, así como crecidas repentinas en arroyos y ramblas, sobre todo en áreas con suelos saturados por anteriores episodios de precipitación.

Además, es probable que el episodio esté acompañado de intervalos de viento fuerte y temporal marítimo en los litorales mediterráneos. Asimismo, AEMET ha precisado que la entrada de un frente frío dará lugar a un descenso generalizado de las temperaturas, que se situarán en valores más normales para la época, o incluso ligeramente inferiores a lo normal.

El organismo estatal ha señalado que todavía existe cierta incertidumbre sobre la posición de la dana, los vientos en superficie y la interacción entre ambos, por lo que es "difícil" precisar la distribución espacial y la cuantía de las precipitaciones.

A pesar de ello, ha señalado que es probable que el sábado se produzcan chubascos tormentosos generalizados durante la tarde en la mitad sur peninsular, que podrán ser localmente fuertes en el tercio suroriental. También se esperan chubascos durante la tarde en el este de Cataluña.

En esta última zona podrían ser localmente fuertes o muy fuertes, ir acompañados de tormenta y ser especialmente persistentes, con acumulados muy significativos. De hecho, AEMET ha avisado de que en zonas del litoral podrían recogerse más de 40 l/m2 en una hora y más de 80 l/m2 en doce.

Para el domingo, el organismo estatal prevé chubascos generalizados en la mitad suroriental peninsular. Estos podrían ser localmente fuertes, muy fuertes o incluso torrenciales, además de persistentes, en zonas litorales y prelitorales mediterráneas y en el archipiélago balear.

El escenario más probable por el momento indica que los mayores acumulados podrían darse en el entorno del cabo de La Nao y en las islas Pitiusas, donde se podrán superar los 150 l/m2 en doce horas. También habría acumulados importantes en áreas del este de Cataluña, así como en litorales y prelitorales de Alicante y Murcia, donde se podrán alcanzar los 80 l/m2 en doce horas.

Los máximos de precipitación del lunes podrían seguir afectando al entorno del cabo de La Nao y las Pitiusas y extenderse a zonas del sur de Cataluña y de su extremo oriental, así como al resto de Baleares a partir de la mañana. A lo largo del episodio, podrán acumularse entre 150 y 300 l/m2 de forma local. AEMET no descarta valores puntuales más elevados en zonas especialmente afectadas.

A partir del martes es probable que la inestabilidad disminuya y quede restringida a zonas litorales y prelitorales del extremo nororiental peninsular y Baleares. Sin embargo, el organismo estatal ha precisado que no es posible determinar con precisión las áreas afectadas dada la gran incertidumbre sobre la evolución de las estructuras atmosféricas.

REDUCIR LA VELOCIDAD Y EXTREMAR LAS PRECAUCIONES

Protección Civil recomienda a los conductores reducir la velocidad, extremar las precauciones y circular preferentemente por carreteras principales y autopistas ante la posibilidad de lluvias intensas. Asimismo, advierte de que no se deben atravesar tramos inundados, ni a pie ni en vehículo, y aconseja buscar los puntos más altos de la zona.

El organismo pide evitar las paradas en lugares por los que pueda discurrir una gran cantidad de agua y prestar especial atención al lugar donde se estacionan los vehículos ante posibles tormentas súbitas. El rápido ascenso del nivel del agua puede dañar y arrastrar los automóviles aparcados en zonas inundables, causar daños a otros bienes y obstaculizar el curso natural de la corriente.

En caso de lluvia torrencial, Protección Civil recuerda que existe riesgo de inundación e insta a no cruzar las zonas anegadas, ya que se desconoce qué puede haber bajo el agua. También desaconseja intentar salvar el automóvil en medio de una inundación. A quienes se encuentren en el campo, les recomienda alejarse de ríos, torrentes y zonas bajas de laderas y colinas, evitar los vados inundados y dirigirse hacia los puntos más elevados del entorno.

NO SE DEBE CONDUCIR POR ÁREAS INUNDADAS

Ante el riesgo de inundación, aconseja a la población mantenerse informada a través de la radio y de otros medios de comunicación sobre las predicciones meteorológicas y la evolución de la situación. El organismo insiste en que no se debe conducir por áreas inundadas y aconseja abandonar el automóvil y buscar un terreno más elevado si el vehículo queda rodeado por una corriente de agua.

En caso de tener que evacuar el domicilio, recomienda trasladar los artículos esenciales a las plantas superiores, cortar los suministros generales de electricidad y gas y seguir las instrucciones de las autoridades.

ALEJARSE DE LA PLAYA Y DE OTROS LUGARES BAJOS

Ante los vientos costeros, Protección Civil aconseja a quienes se encuentren en zonas marítimas alejarse de la playa y de otros lugares bajos que puedan verse afectados por las elevadas mareas y el fuerte oleaje que suelen generarse con los vientos intensos.

Asimismo, recomienda no estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje. Recuerda que, en estas situaciones, el mar adquiere condiciones extraordinarias y puede arrastrar a quien se encuentre en las proximidades. Por ello, pide no poner en riesgo la vida para captar imágenes espectaculares del fuerte oleaje.

ASEGURAR PUERTAS Y VENTANAS

Ante los fuertes vientos, Protección Civil aconseja asegurar puertas, ventanas y todos aquellos objetos que puedan caer a la vía pública, así como alejarse de cornisas, árboles, muros, edificaciones en construcción o grúas que puedan desprenderse. También recomienda abstenerse de subir a los andamios sin las adecuadas medidas de protección.

Por último, pide a los conductores que extremen las precauciones, especialmente a la salida de los túneles, durante los adelantamientos y al cruzarse con vehículos pesados en carreteras de doble sentido, y que estén atentos a la posible presencia de obstáculos en la carretera.