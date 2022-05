Provida convocan una manifestación el 26 de junio en Madrid contra la reforma de la Ley del aborto

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones provida han convocado una manifestación el domingo 26 de junio a las 12:00 horas en Madrid para protestar contra la reforma de la Ley del Aborto, que fue aprobada este martes por el Consejo de Ministros.

"Llamamos a todos los hombres y mujeres que defienden la vida y su dignidad a iniciar una gran respuesta de movilización, que es necesaria para su defensa y promoción", subrayan los impulsores de la iniciativa.

Entre los convocantes se encuentran la Asamblea de Asociaciones por la Vida, la Dignidad y la Libertad (integrada por 150 asociaciones), la Asociación Católica de Propagandistas, Asociación Cristianos en Democracia, e-Cristians, Federación Española de Asociaciones Provida, Foro Español de la Familia, Fundación Villacisneros, NEOS, One of us y la Plataforma Cada Vida Importa.

En el texto de la convocatoria, consultado por Europa Press, los impulsores de esta marcha expresan su "más absoluto repudio" a la nueva reforma de la regulación del aborto y, en concreto, denuncian que se elimine el consentimiento paterno para las menores de entre 16 y 18 años. "Estamos ante un recorte más, de los que vienen produciéndose, de la patria potestad totalmente inaceptable y peligroso", alertan.

Asimismo, tachan de "grave irresponsabilidad unir la práctica del aborto de menores, con la supresión de lo que ya era un menguado y limitado periodo de reflexión" y rechazan "la limitación del derecho a la objeción de conciencia de la ley, que obliga al señalamiento oficial de los objetores, con todo lo que de discriminación para su vida profesional conlleva".

"Esta ley es la gota que colma el vaso de la estrategia de este Gobierno de pervertir nuestro orden social, no podemos seguir silentes y pasivos ante este proyecto de naturaleza totalitaria que desvirtúa la dignidad de la persona, por eso, es imprescindible y fundamental que acudamos todos a la manifestación del 26 de junio. El Gobierno tiene que darse cuenta de que somos millones los españoles que no estamos dispuestos a que se nos imponga lo que es verdadero o falso en el ámbito de la ciencia, la historia y la filosofía", ha valorado la vicepresidenta de la Fundación Villacisneros e impulsora de NEOS, María San Gil.