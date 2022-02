Provida, PP y Vox advierten de la pérdida de libertad de expresión que supone la ley sobre el acoso en centros abortivos

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones Provida, PP y Vox han advertido, este jueves, de la pérdida de libertad de expresión que supone la aprobación de la ley contra el acoso en las clínicas abortivas y las dos formaciones políticas han asegurado que recurrirán el texto ante el Tribunal Constitucional.

Lo han hecho en un acto convocado en el Senado por la 'Asamblea de Asociaciones por la Vida, la Dignidad y la Libertad' y que se ha celebrado el mismo día que en el Congreso se aprueba de forma definitiva la reforma del Código Penal que permitirá castigar con penas de prisión de tres meses a un año, o con trabajos en beneficio de la comunidad, a quienes "hostiguen o coarten la libertad de una mujer que pretenda ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo".

Esta asamblea está formada por la Asociación Católica de Propagandistas, NEOS, Fundación Villacisneros, One of us, 40 Días por la Vida, +F, Federación Española de Asociaciones Provida, Foro de la Familia, e-Cristians y Cristianos en Democracia, entre otras.

En su nombre ha intervenido el exministro 'popular' e impulsor de la plataforma NEOS, Jaime Mayor Oreja, quien ha calificado de "extraño" el hecho de que se reforme el Código Penal para "una actividad tan concreta, tan limitada y tan ejemplar como es rezar y tratar de explicar a unas madres lo que significa el aborto".

A su juicio, hay "mucha desproporción" en esta ley, impulsada por el PSOE, y cree que existe una "obsesión enfermiza" por parte de la izquierda de "implantar una cultura de la muerte".

Pero, además, ha advertido de que esta ley "ataca a la libertad de expresión y de manifestación" y, por eso, cree que este texto "debe acabar en el Constitucional".

CONTRA LA MUJER

También en representación es las organizaciones ha intervenido Marta Velarde, de Rescatadores de Juan Pablo II, quien ha advertido que las más perjudicadas por esta nueva norma son "las mujeres" porque, según ha indicado, no se la va a "ayudar" en su embarazo y se la va a "coartar" en sus derechos.

A su juicio, esta ley no puede frenar a los defensores de la vida "cada uno en su ámbito" y ha advertido que, mientras la clase política sea "más proaborto", la "sociedad es cada vez más provida en España".

Por su parte, el doctor Poveda, profesor psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid, ha explicado que él ya ha estado "25 veces en el calabozo" por "ofrecer información a mujeres en los abortorios" y, según ha apuntado, en ningún juicio ha sido condenado culpable porque existe la libertad de información.

En este sentido, se ha dirigido a los medios de comunicación presentes en el acto para advertirles: "Tengan cuidado porque a lo mejor a algunas personas no les parece bien que ustedes puedan informar".

PP Y VOX

Las asociaciones han estado acompañadas en el acto por los senadores de PP y Vox, Javier Puente y Jacobo González-Robatto, respectivamente, quienes han asegurado que llevarán al Constitucional esta ley.

Puenta ha lamentado que se apruebe una ley que permita "meter en la cárcel" a aquellas personas que "bajo la libertad de expresión" decidan "dar sus opiniones". El senador 'popular', que ha calificado la jornada de "día negro", a denunciado que se trata de una medida que "coarta" a las personas y lamenta que, a partir de ahora, no se vaya a poder "decir aquellos que no quiere un grupo de izquierda".

Puente se ha preguntado "qué sociedad se está construyendo" que "no es capaz de defender al más indefenso", en la que un "cefalópodo" tiene mayor derecho a la vida que "un ser humano", y en la que el aborto se "considera una conquista social". A su juicio, es un "fracaso", "no solo de pareja, sino de la sociedad" que, en su opinión, debe "ayudar a esa mujer" y a "esa vida que viene al mundo".

El representante de Vox, por su parte, ha calificado la rueda de prensa como un "acto de resistencia" para "defender lo más importante" que el ser humano tiene y que, a su juicio, es "la vida" y ha asegurado que su formación "defenderá" este derecho hasta "las últimas consecuencias. "Ninguna madre se arrepiente de serlo, pero al revés si pasa", ha concluido.