Provida saldrán a la calle este domingo ante las "nuevas agresiones a la vida" como las leyes de eutanasia o aborto

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones provida saldrán este domingo a la calle, con motivo del Día Internacional de la Vida, que se conmemora cada 25 de marzo, para "celebrar la vida" y protestar contra "el avance de la cultura de la muerte" y "las nuevas agresiones" como la ley de la eutanasia, la inminente reforma de la ley del aborto o la reforma del Código Penal que castiga con penas de cárcel a los provida que acuden a las puertas de las clínicas especializadas en aborto.

Esta undécima marcha provida, convocada por la Plataforma 'Sí a la Vida', apoyada por más de 500 asociaciones y entidades civiles nacionales e internacionales, se celebrará en Madrid y partirá a las 12:00 horas de la calle Serrano esquina con la calle Goya y discurrirá hasta la Plaza de Cibeles. De esta forma, los provida salen de nuevo a las calles tras dos años en que la marcha se tuvo que celebrar online debido a la pandemia de la Covid-19.

"Además de la dolorosa y tristísima situación con la despenalización y luego legalización del aborto, del avance de la cultura de la muerte con otra serie de prácticas, que son una agresión completa a la vida y a la dignidad humana, se han incorporado recientemente nuevas agresiones, como la ley de eutanasia o la inminente reforma de la ley del aborto. Tenemos motivos añadidos", ha explicado la presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida, Alicia Latorre, este miércoles en rueda de prensa en Madrid.

Otros motivos que les hacen salir a la calle este año, según ha precisado el presidente de la Fundación +Vida, Álvaro Ortega, son la reforma del Código Penal que "hace punible con cárcel el que personas vayan a ofrecer ayuda a la puerta de las clínicas" o que se quiera "señalar públicamente" a los médicos que no quieren practicar abortos con un registro de objetores de conciencia.

"Queremos proclamar la libertad de conciencia de estos médicos, profesionales sanitarios que hacen una labor increíble en la defensa de la vida, que no se les tenga que obligar a hacer estos actos en contra de su juramento hipocrático", ha pedido Ortega.

En todo caso, los organizadores han precisado que la marcha quiere ser una celebración "positiva" y "festiva" donde los asistentes podrán escuchar testimonios y también música, a cargo de los Hermanos Martínez. Por ello, animan a todos los ciudadanos a unirse al acto.

RECUERDO ESPECIAL POR UCRANIA

Además, tal y como ha precisado la directora general de Redmadre, Amaya Azcona, tendrán un "recuerdo especial" para "los que no están" porque han fallecido durante la pandemia de la Covid-19, y para todos los que están sufriendo la guerra en Ucrania.

Los organizadores de la marcha esperan que se sumen "miles de personas". Por el momento, según han indicado, se están preparando ya decenas de autobuses desde distintas ciudades españolas. Además, hay más de 400 voluntarios apuntados.

El presidente de la Fundación +Vida ha asegurado que se observa un "mayor clamor en la defensa de la vida" entre los jóvenes y en las redes sociales. Precisamente, este año, se ha sumado como presentadora del acto que tendrá lugar en Cibeles, la 'influencer' Grace Villarreal, que tiene más de 600.000 seguidores en Instagram.

De esta forma, según han dicho, se "rompe" con esa idea "mentirosa" de querer "identificar a los provida con algo caduco". "Vamos constatando que la juventud viene muy fuerte clamando, los que estuvieron ya en la primera edición no han dejado de estarlo", ha remarcado el director del Foro Español de la Familia, Javier Rodríguez, añadiendo que "a pesar de todas esas leyes de esa cultura que se pretende imponer, la realidad es otra".

Además, los impulsores de la marcha han coincidido en que "la defensa de la vida no entiende de ideologías" por lo que no descartan que pudieran sumarse a título personal personajes públicos de distintas sensibilidades.

En todo caso, han puntualizado que no todos los partidos son iguales pues no todos asumen la defensa de la vida en sus programas y a veces, a la hora de la verdad no llevan a cabo medidas en favor de la vida. También han puesto en valor a aquellos gobiernos de comunidades autónomas que han apostado por medidas de apoyo a la maternidad.

El domingo, antes de la marcha, también tendrá lugar a las 10:00 horas una 'Carrera por la vida', organizada por la Asociación de Deportistas por la Vida y la Familia, que comenzará en la calle Serrano y tendrá una distancia de una milla.