La publicidad dirigida a niños no deberá contener imágenes o prácticas potencialmente peligrosas, según Autocontrol

Publicado 04/06/2019 17:33:32 CET

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las comunicaciones comerciales dirigidas a niños no deberán contener representaciones visuales o descripciones de prácticas potencialmente peligrosas o situaciones que muestren un menosprecio por la seguridad.

Así se establece en el 'Código de Conducta Publicitaria' de la Asociación para la Autorregulación de la

Comunicación Comercial en España (Autocontrol) que ha introducido una serie de novedades como consecuencia de su adaptación a la nueva versión del Código de Publicidad y de Comunicaciones de Mercado de la Cámara de Comercio Internacional aprobado en 2018, y que ha sido sometido a aprobación de los socios en la Asamblea General de la asociación este martes 4 de junio.

Asimismo, la nueva versión del citado 'Código de Conducta' detalla que los productos de venta ilegal para niños o adolescentes o inadecuados para ellos, no deben ser publicitados en medios dirigidos a ellos; y que la publicidad comercial dirigida a ellos, no debe estar incluida en medios en donde el contenido editorial no es adecuado. También se adaptan las previsiones sobre publicidad discriminatoria.

Según ha informado Autocontrol, uno de los principios cuya aplicación se refuerza "más significativamente" es el de autenticidad, al que se añade la exigencia de transparencia. En concreto, ha explicado que se establece la obligación explícita de que la publicidad en medios con contenido editorial sea fácilmente reconocible como tal o en caso contrario etiquetada (incluida la publicidad nativa). También añade que las comunicaciones comerciales no deben hacerse pasar por otro tipo de contenido.

En este sentido, se añade que la naturaleza patrocinada de una recomendación o testimonio debe quedar "clara mediante una advertencia adecuada" en aquellos casos en que el mensaje, por sus características formales o de contenido, puede inducir a error al usuario sobre dicha naturaleza. También, se reproducen las obligaciones esenciales previstas en el RGPD y la LOPDGDC en materia de protección de datos, que afectan a las comunicaciones comerciales.

Entre estas novedades se incluye además la precisión de que la aplicación del Código de Conducta se extiende a cualquier comunicación comercial con independencia de su forma o formato; la prohibición de que las comunicaciones comerciales ofrezcan argumentos que se aprovechen de la desgracia o sufrimiento sin una razón justificable, y la precisión de que las comunicaciones comerciales no sólo no incitarán a la violencia, a comportamientos antisociales o ilegales, sino que tampoco serán tolerantes con los mismos.

Autocontrol ha celebrado este martes su 24ª Asamblea General, con la participación de representantes de las 555 entidades adheridas, que incluyen anunciantes, agencias de publicidad, medios de comunicación y asociaciones profesionales.

"ESFUERZO" PARA DAR RESPUESTA A LOS RETOS

"Durante 2018, y en paralelo al proceso de digitalización que está experimentando la industria, y relacionado con él, apreciamos en el día a día de nuestra actividad cómo los anunciantes, agencias y medios de comunicación españoles están haciendo un enorme esfuerzo para dar respuesta a los retos que la publicidad digital y la protección de datos y la privacidad les plantean en su actividad publicitaria", ha afirmado la presidenta, María Luisa Giménez Gistau.

Por su parte, el presidente de la European Advertising Standards Alliance (EASA), Stéphane Martin, ha analizado los nuevos retos a los que se enfrenta la industria publicitaria en el continente, citando, entre otros, la transposición de la nueva Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual y las implicaciones de los nuevos ecosistemas digitales para los sistemas de autorregulación.

La Asamblea también ha abordado la presencia de 'influencers' en la publicidad, tema en el que, junto con la Asociación Española de Anunciantes (aea) y la Secretaria de Estado para el Avance Digital (SEAD), se está trabajando de forma activa. Finalmente, se ha procedido a la elección de la mitad de la Junta Directiva, en la que están representadas 39 empresas y asociaciones sectoriales.