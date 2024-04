Puente anuncia un "apoyo mayor" del Gobierno para los ayuntamientos que apuesten por la descarbonización y las ZBE

Pide a los alcaldes que sean "racionales" y responsables con la salud y con el planeta

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado este lunes que su departamento proporcionará un "apoyo mayor" en forma de financiación a aquellos ayuntamientos que apuesten por la descarbonización de la movilidad y por el impulso a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), ya que su departamento no tiene "capacidad para obligar a nadie".

Así se ha expresado Óscar Puente en su intervención como ponente invitado en los Desayunos Informativos de Europa Press, al ser preguntado sobre si su departamento tiene previsto implementar algún tipo de sanción o de incentivos para lograr que ayuntamientos cumplan en esta materia.

En este contexto, el titular de la de Transportes y Movilidad Sostenible ha explicado que Zonas de Bajas Emisiones "no se están implantando" en España. "Esa es la realidad, muy a mi pesar", ha reconocido el ministro, que ha recordado que la Ley de cambio climático establecía una serie de obligaciones, pero no las consecuencias de su incumplimiento.

Según ha añadido Óscar Puente, en la actualidad, hay "ciudades que han optado directamente por no poner las zonas de bajas emisiones o que han hecho zonas de bajas emisiones sin régimen sancionador". El ministro ha apuntado, como ejemplo, el caso de Alicante, que puso en marcha "una gran iniciativa", ocho kilómetros cuadrados de zonas de bajas emisiones. "Pero claro, luego ha dicho el alcalde, Luis Barcala: 'no, pero no vamos a sancionar", ha lamentado Puente, quien ha avisado de que "entonces no sirve de nada haber definido la zona de bajas emisiones".

En este escenario, Puente ha recordado que el Ministerio de Transporte no tiene "una capacidad para obligar a nadie", por lo que va a utilizar la técnica del palo y la zanahoria, o "más la zanahoria que el palo". "Aquellos ayuntamientos que se comprometan con la descarbonización, pues van a contar con un apoyo mayor del Ministerio. ¿Cómo? Pues en forma de financiación para renovación de flotas, etc. Los que no lo hagan, pues no les daremos ayuda. Es que no tenemos otra salida", ha subrayado.

"EL PROBLEMA ESTÁ EN LAS CIUDADES"

Puente ha advertido de que "el problema está en las ciudades" y que España no puede ser "el único país de Europa que después de haberle ganado espacio al coche para dárselo a la bici y al peatón, se revierte". "Eso está pasando en Elche, está pasando en Valencia, está pasando en Logroño y está pasando en Valladolid. Y eso no puede ser", ha defendido.

Por todo ello, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, "de buena fe", ha pedido a los alcaldes, "sobre todo a los alcaldes que en este momento más dificultades tienen para adoptar a estas medidas, que son los que están en coalición con Vox", que sean "responsables" con la salud y con el planeta.

"Y además, que sean racionales, porque creo, sinceramente, que ordenar el tráfico en las ciudades es bueno, que va a beneficiar a los ciudadanos, no solo desde el punto de vista de la salud, sino también desde el punto de vista de la movilidad", ha afirmado, para después añadir que "esta no es una cuestión solamente de contaminación", sino también de "eficiencia y de eficacia a la hora de moverse".