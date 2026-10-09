El puente del Pilar dejará lluvias en sur peninsular y temperaturas al alza, con más de 25ºC en amplias zonas del país

Archivo - Un hombre se cubre la cabeza con una bolsa de plástico para cubrirse de la lluvia, en la calle Gran Vía, a 20 de octubre, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El puente del Pilar llegará acompañado de estabilidad y temperaturas en ascenso en buena parte de España, aunque el extremo sur peninsular, Ceuta y Canarias podrán registrar chubascos localmente fuertes, sobre todo este viernes y sábado, según ha avanzado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo. A comienzos de la próxima semana se superarán los 30ºC en puntos de la mitad sur y los 25ºC en amplias zonas del resto del país.

"Después de un fin de semana todavía algo fresco, la próxima semana tendremos un ambiente cálido para la época, especialmente en la mitad norte, donde los termómetros podrían estar entre 5 y 10ºC por encima de lo normal para esta época del año", ha señalado el portavoz de AEMET.

El tiempo más inestable de este viernes se concentrará en el extremo sur de la Península, Ceuta y Canarias, donde habrá chubascos con tormenta que localmente podrán ser fuertes. Según Del Campo, también podrá haber chubascos localmente intensos por la tarde en Baleares.

En el resto del país, los cielos estarán poco nubosos y habrá vientos fuertes del norte y del este en la Península y Baleares. Las temperaturas subirán en el norte y bajarán en el sur, aunque, en general, los valores térmicos serán algo frescos para la época.

El sábado podrían repetirse los chubascos aislados en Baleares, aunque serían "poca cosa". Mientras tanto, en Canarias continuará la posibilidad de chubascos fuertes y con tormenta.

En el resto de España, los cielos estarán poco nubosos y los vientos serán más flojos. Las temperaturas experimentarán un ascenso notable en todo el país, salvo en el tercio sur, y se superarán los 20ºC en casi todo el territorio y los 25ºC en Andalucía.

El domingo persistirá la inestabilidad en Canarias, con posibilidad de chubascos localmente fuertes, según el portavoz de AEMET. Tampoco se descartan en Ceuta y en puntos del extremo sur peninsular, al igual que en la jornada anterior.

En el resto, los cielos estarán poco nubosos y el ambiente será más templado, ya que las temperaturas seguirán subiendo. Del Campo ha avanzado que se sobrepasarán los 25ºC en la mitad sur, Baleares y el área mediterránea.

El lunes, 12 de octubre, día de la Fiesta Nacional de España, será una jornada con tiempo en general tranquilo. No obstante, el portavoz de AEMET ha puntualizado que podría haber algunos chubascos en el área mediterránea y Baleares, aunque todavía hay incertidumbre al respecto. También se registrarán lluvias en Canarias, donde continuará la inestabilidad.

TEMPERATURAS EN ASCENSO PARA LA PRÓXIMA SEMANA

Las temperaturas seguirán subiendo, con máximas de 25ºC o más en amplias zonas del territorio e incluso superiores a los 30ºC en el valle del Guadalquivir. En las jornadas siguientes continuará la posibilidad de chubascos en puntos del Mediterráneo y de Canarias, mientras que también podría haber algunas lloviznas en el extremo norte.

En el resto del territorio, los cielos estarán en general poco nubosos y las temperaturas serán altas. El martes volverán a subir y no variarán demasiado en los días siguientes, con más de 30ºC en zonas de Extremadura y Andalucía, e incluso puntualmente más de 32ºC en el valle del Guadalquivir. En amplias zonas del resto del territorio se superarán los 25ºC.