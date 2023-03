El reclutamiento de la lapa ferrugínea de las Islas Chafarinas es mayor en primavera, según un estudio

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El reclutamiento de la lapa ferrugínea --especie en peligro de extinción-- de las Islas Chafarinas es mayor en primavera y disminuye durante la época estival, según ha revelado un estudio de investigadores de la Universidad de Valencia, del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) y de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) en el que destacan la probabilidad de que se deba a diversos factores naturales.

La investigación ha estudiado durante 17 años la incorporación de jóvenes ejemplares (reclutamiento) a la población de esta especie de molusco gasterópodo marino que solamente está presente en el Mediterráneo occidental. Así, los resultados, que han sido publicados en el Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, revelan que este fénomeno se produce regularmente todos los años con "notables variaciones interanuales".

El investigador del MNCN José Templado ha explicado que el reclutamiento constituye un "aspecto fundamental" para la conservación de esta especie y que permite conocer "con la mayor precisión posible" cuántos individuos se suman a la población preexistente después de cada periodo reproductor.

"Las máximas densidades de reclutas se han observado en primavera, disminuyendo tras el verano probablemente debido a un aumento de la mortalidad a causa de las altas temperaturas del aire, que aumentan el riesgo de que estos individuos jóvenes mueran por desecación", ha detallado el investigador del Centro de Investigación en Biodiversidad y Cambio Global de la UAM, Ángel A. Luque.

Este estudio también ha permitido conocer que, a diferencia de la hipótesis previa que sostenía la fijación de las larvas a los adultos por atracción química, el 30% de los ejemplares jóvenes con cierto tamaño se encontraron sobre la concha de los adultos, después de haberse fijado inicialmente al sustrato rocoso.

Según lo expuesto por los investigadores, este comportamiento puede suponer una doble ventaja para los reclutas ya que, por una parte, evitarían ser arrancados del sustrato por los grandes adultos en sus desplazamientos y, por otro, minimizarían la competencia por el alimento, al nutrirse de la fina capa de microalgas y otros organismos ("biopelícula").

El área de distribución de la lapa ferrugínea se ha visto reducida en las últimas décadas por el impacto humano en el litoral y, sobre todo, por el marisqueo. Así, se ha causado el declive o la desaparición de muchas de sus poblaciones y propiciando su clasificación como "en peligro de extinción" en el Catálogo Español de Especies Amenazadas junto con otras más conocidas como el lince, el oso pardo o el águila imperial.