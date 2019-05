La Red Estatal de Entidades de Familias Monoparentales reclama una Ley que dé cobertura integral a sus necesidades

Publicado 14/05/2019 18:27:09 CET

La Red Estatal de Entidades de Familias Monoparentales (REEFM) reclama la aprobación de una Ley de Familias Monoparentales que iguale en todo el territorio nacional el trato a estas familias formadas por un solo progenitor con hijo, que las defina de manera inclusiva permitiendo un registro, dé cobertura integral a sus necesidades y garantice los derechos de sus hijos.

Así lo reclaman con motivo de la celebración este miércoles 15 de mayo del Día de Internacional de la Familia y de cara a las próximas elecciones. Según precisan, solo siete comunidades autónomas reconocen legalmente la monoparentalidad como una realidad familiar con derechos: Cataluña, Valencia, Baleares, Cantabria, Galicia, Navarra y Aragón.

"Las políticas familiares actuales se diseñan sobre la base de la familia tradicional con dos progenitores. Esto acarrea múltiples discriminaciones para nuestras familias, principalmente en el ámbito de la conciliación y el empleo, los sistemas de ayudas públicas y el ámbito fiscal", subraya la Red en un comunicado.

En este sentido, precisa que si las monoparentales son "más susceptibles a las situaciones de pobreza y la exclusión" no es por su modelo familiar sino "por la falta de políticas públicas y ayudas".

"No somos pobres per se sino porque las administraciones públicas no legislan de manera adecuada. Tenemos derecho a un trato en igualdad de condiciones al resto de familias, somos mujeres que aportamos valor a la sociedad a través de nuestra maternidad y los cuidados, aportamos capital humano. Esto es un bien social que no está ni reconocido ni protegido", ha denunciado la presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres Solteras (FAMS), Carmen Flores.

Así, ha apuntado que la monoparentalidad dejará de ser "sinónimo de pobreza" cuando se muestre su modelo familiar en las políticas públicas "de manera transversal".

Además, exigen que se las incluya en las políticas de género de manera específica como colectivo mayoritariamente de mujeres sujeto a "múltiples desventajas", para que se establezcan medidas que "mejoren su empleabilidad, una conciliación real, ampliación del permiso de maternidad, ventajas fiscales y de acceso a la vivienda".

Según recuerdan desde la Red, citando datos de 'Encuesta Continua de Hogares' del Instituto Nacional de Estadística (2018), de los 1,9 millones de hogares monoparentales que hay en España, el 83 por ciento están formados por una mujer con hijos. Si bien, precisan que en realidad el número de familias monomarentales es "mucho mayor".

Además, apuntan que el 43 por ciento de las mujeres con responsabilidades familiares no compartidas está desempleada y que entre las que sí tienen empleo, el 74 por ciento declaran que las medidas de conciliación ofrecidas por su empresa son "insuficientes", según un Informe de la Fundación Adecco.