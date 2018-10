Resultados de La Primitiva del jueves 11 de octubre de 2018

Publicado 11/10/2018 22:43:40 CET

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de La Primitiva celebrado este jueves, 11 de octubre de 2018, ha estado formada por los números 2, 18, 24, 26, 27 y 30. El complementario ha sido el 34, y el reintegro, el 0. El número Joker ha sido el 3016926 y la recaudación ha ascendido a 14.446.949 euros.

En el sorteo de La Primitiva de este jueves no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos y reintegro) ni de Primera Categoría (seis aciertos), por lo que en el próximo sorteo un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podrá ganar 42.500.000 millones de euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existen dos boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías no 23 de Terrassa (Barcelona), situada en el C. C. Carrefour, L-20 C/

Extremadura, s/n. y en la no 67 de Sevilla, situada en Calle Llerena, 12.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen cuatro boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías no 502 de Madrid; en el Despacho Receptor no 45.120 de Astorga (León); en el no 62.730 de Noáin - Valle de Elorz(Navarra) y en el no 68.640 de Dehesa Alta-La Orotava (Santa Cruz de Tenerife).