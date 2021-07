Resultados de 'La Primitiva' del jueves 29 de julio de 2021

MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este sábado, 31 de julio de 2021, ha estado formada por los números 6, 11, 17, 25, 30 y 43. El Complementario ha sido el 40, el reintegro el 7 y el Joker el '2193984'. La recaudación del sorteo ascendió a 12.288.888,00 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos más Reintegro), por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 40.000.000,00 de euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existen tres boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías no 11 de Santander (Cantabria), situada en Hernán Cortés, 1; en la no 6 de El Puerto de Sagunto (Valencia), situada en Trabajo, 3 y en la no 1 de

Barrantes (Pontevedra), situada en Bouza Martín, 35.

De Segunda Categoría (5 aciertos más complementario) existen siete boletos acertantes.

El Joker ha sido el '2193984' con un premio de 1.000.000,00 de euros.