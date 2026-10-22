Revisar faros, cambiar bombillas por parejas y cuidar el parabrisas, claves para la visibilidad ante el cambio de hora

Archivo - Vehículos circulan por la carretera A3 a la altura del km 6 durante la operación retorno del verano, a 30 de agosto de 2026, en Pinto, Madrid (España). Este año la operación especial comenzó a las 15:00 del viernes 28 y se dará por finalizada la - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Regular correctamente los faros del vehículo, pulir las ópticas si presentan un aspecto opaco o blanquecino y sustituir las bombillas por parejas son algunas medidas para mejorar la visibilidad de cara al próximo cambio de hora en España que se realizará en la madrugada del sábado 24 al domingo 25 de octubre.

Así lo indica Norauto, que advierte de que unos faros mal regulados, ya sea porque apuntan demasiado altos deslumbrando a otros conductores o demasiado bajos reduciendo el propio campo de visión, comprometen "gravemente" la seguridad.

Además, sostiene que es conveniente comprobar periódicamente que todas las luces funcionan correctamente y aconseja sustituir las bombillas siempre por parejas, ya que si una ha llegado al final de su vida útil, es "muy probable" que la otra lo haga de forma inminente, descompensando la iluminación de la vía.

"Una luna limpia por dentro y por fuera, combinada con unas escobillas limpiaparabrisas en perfecto estado, evita que el polvo, la suciedad o la condensación multipliquen el efecto cegador de los rayos del sol o de los faros de los vehículos contrarios", apunta.

Según explica la compañía, el próximo cambio de hora "tiene un impacto directo y crítico en la seguridad vial". Así, agrega que con los días más cortos y el adelanto de la oscuridad, las horas punta de entrada y salida del trabajo coinciden de pleno con el amanecer o el atardecer.

"Esta situación provoca que el sol incida de manera frontal y con un ángulo muy bajo sobre los conductores, disparando los riesgos de deslumbramiento, reduciendo la capacidad de reacción y aumentando la fatiga visual", detalla.