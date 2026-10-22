Sánchez pide "unidad" y "firmeza" para acabar con la violencia machista tras el caso en Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Oliva, Valencia, el martes 20 d eoctubre. - Rober Solsona - Europa Press

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado sus condolencias a la familia de la mujer presuntamente asesinada por su pareja el pasado martes y ha pedido "unidad" y "firmeza" para acabar con la violencia machista.

"Acabar con la violencia machista es una responsabilidad colectiva, de todos y todas", ha escrito en un mensaje en 'X', recogido por Europa Press. En ese sentido, ha defendido que solo se logrará "con unidad, firmeza y compromiso de toda la sociedad".

Sánchez también ha trasladado su "cariño" y su "sentido pésame" a a familiares y amigos de la mujer de 52 años que fue presuntamente asesinada por su pareja el martes 20 de octubre. La víctima no tenía hijos menores de edad y no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Con la confirmación de este caso por parte del Ministerio de Igualdad, el número de mujeres asesinadas este año por violencia de género ha ascendido a 43 y a 1.384 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos, tras la confirmación por parte del Ministerio de Igualdad de un caso en Madrid.