Sánchez reclama consenso en el Congreso para aprobar en esta legislatura las leyes por la igualdad LGTBI

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llamado este miércoles al consenso a todos los partidos en el Congreso para lograr sacar adelante durante esta legislatura las dos leyes que actualmente se tramitan en la Cámara y que tienen como objetivo terminar con la discriminación del colectivo LGTBI: la socialista por la igualdad de trato y la de Unidos Podemos por la igualdad social LGTBI.

Sánchez ha hecho estas declaraciones durante la Sesión de Control tras una pregunta del portavoz parlamentario adjunto de ERC, Gabriel Rufián, referente a las medidas que tiene pensado el Ejecutivo llevar a cabo para "acabar con la discriminación de las personas transexuales.

Rufián ha leído durante su intervención una carta en la que el colectivo reclama vivir en un país en el que la sociedad no "estigmatice" a nadie por "llamarse Alberto, Andrea o María Jesús independientemente de lo que tenga entre las piernas". "Quiero vivir en un país en el que sea yo y no mi DNI quién decide si soy hombre o mujer, en el que no me marginen o agredan por pretender vivir y sentir como quiera, en el que no haya etiquetas para hombre y mujer", ha leído el diputado.

El político independentista, que ha aclarado que es un "mero vehículo" del colectivo, ha continuado con la misiva en la que también se reclama un país en el que "no se presuponga la heterosexualidad" o en "donde la vulva y el pene no sean más importantes que ser zurdo o diestro".

"Vivimos en un Estado con una ley que patologiza a las personas transexuales, con un Registro Civil que dificulta el cambio de nombres, en donde la Policía y el Ejército criminaliza al diferentes y donde se considera de utilidad pública a los homófobos de 'Hazte Oir', amigos de PP y Ciudadanos", ha concluido el portavoz de ERC, antes de pedir a Sánchez que legisle en este sentido.

JUSTICIA SE REÚNE CON EL COLECTIVO

"Creo que a lo largo de la historia de España se ha demostrado que cuando ha gobernado el PSOE se ha ensanchado el territorio de los derechos y las libertades de las minorías, y también la del colectivo LGTBI", ha apuntado el presidente tras estas palabras.

En este sentido, ha pedido a Rufián que no hable en futuro, sino en presente continuo porque, según ha apuntado, su Gobierno ha tomado medidas sobre esta materia desde "el primer minuto" de su llegada a la Moncloa, empezando por "colocar al más alto nivel las políticas de Igualdad" en manos de la vicepresidencia y creando en el seno del Ministerio de la Presidencia la dirección general de Igualdad de Trato y Diversidad.

Además, ha señalado que se ha recuperado la financiación pública para la reproducción asistida a mujeres solteras y lesbianas y que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, se reúne este miércoles con el colectivo LGTBI "para tratar estas cuestiones".

"Queremos luchar contra la discriminación", ha insistido Sánchez, para señalar que su objetivo también está en el acoso escolar que sufre "uno de cada tres niños", entre ellos, "muchos menores LGTBI". "Ya estamos trabajando en la formación del profesorado", ha apuntado.

"Aprovecharía para pedir al conjunto de la Cámara que dejemos al margen cuestiones partidistas e ideológicas y que nos sumemos en un amplio consenso que creo que necesita este colectivo", ha declarado Sánchez, para asegurar que comparte su compromiso con el diputado de ERC con las personas LGTBI, "con la igualdad, y contra la discriminación y los delitos de odio".