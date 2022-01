Santos Montoya, nuevo obispo de La Rioja: "Ahora lo religioso está más en crisis, tendremos que sacarle brillo"

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El nuevo obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño, Santos Montoya, ha recibido el encargo del Papa Francisco "confiado y agradecido", dispuesto a atender la realidad de las personas y con el deseo de "sacar brillo" a lo religioso en un momento en que está "en crisis" y algo ha "cortocircuitado".

"Igual que había otros momentos donde se ha valorado más, se ha tenido más estima a lo religioso, ahora lo religioso está más en crisis, tendremos que sacarle brillo, mostrarlo más adecuadamente", ha subrayado Santos Montoya este miércoles en una rueda de prensa en la Archidiócesis de Madrid, donde era hasta ahora obispo auxiliar, junto al cardenal arzobispo Carlos Osoro.

Para Santos Montoya, se ha debido de producir algún tipo de "cortocircuito" para que en el pasado la fe fuera "tan significativa" y ahora esa perspectiva haya cambiado.

En concreto, sobre la diócesis a la que ahora ha sido destinado, en La Rioja, ha destacado que hay "un patrimonio muy rico" con muchos "bienes de interés cultural", lo que demuestra, a su juicio, que la fe era importante en el pasado para sus habitantes.

"Esto indica que la fe ha sido significativa, que la gente ha entendido que la fe daba un sentido a la vida, ahora esa perspectiva ha cambiado. Generaciones han entendido que este es el camino, de ahí esas iglesias, ese deseo de contribuir a lo mejor para Dios. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué cortocircuito ha tenido lugar para que nos desenganchemos de ese torrente de gracia?", se ha preguntado.

Santos Montoya ha relatado que se enteró de su nombramiento estas Navidades, cuando "el turrón vino envuelto con este mensaje". En cuanto a su toma de posesión, ha avanzado que, en principio será el 5 de marzo en la Catedral de Calahorra.

Su primer mensaje para los fieles de La Rioja ha sido de "fraternidad" y de sinodalidad, mostrando su deseo de "atender la realidad de la gente, estar cerca de los sacerdotes, de la vida consagrada, de los laicos, las familias y las administraciones públicas", también de otras religiones y de "los no creyentes" porque, tal y como ha reconocido, es "una sociedad plural".

Para el nuevo obispo, haber desempeñado el cargo de auxiliar en Madrid durante cuatro años le ha servido como práctica y aunque ha señalado que siempre que hay un nombramiento de este tipo, se siente un "encogimiento", su desempeño en la capital le ha servido para "ganar una visión general". De Madrid, en concreto, ha destacado que tiene "un buen clero" que "trabaja y evangeliza bien".

Entre sus preocupaciones, ha destacado el descenso de las vocaciones aunque "no solo de las personas consagradas y sacerdotes" sino en general ya que, según ha precisado, "gran parte" de la Iglesia católica es "el laicado".

UNA PÉRDIDA PARA MADRID

El cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ha reconocido que él pierde "bastante" con la marcha de Santos Montoya a La Rioja pero ha añadido que "la riqueza es saber compartir" y que ahora tienen que llegar las nuevas "generaciones", los obispos jóvenes, para "renovar las cosas y ser fieles a la misión de la Iglesia".

"Si te piden un obispo que puede hacer un bien grande en otra diócesis, no soy nadie para retener, entre otras cosas, los auxiliares lo normal es que marchen a una diócesis, me alegro mucho de que vaya a La Calzada, una diócesis viva con mucha historia, con una riqueza grande, próspera, que tiene muchos habitantes, que no decrece como otras", ha subrayado Osoro.

El cardenal arzobispo ha definido a Santos Montoya como una persona a la que se conoce por su "entrega, trabajo, fidelidad" así como por "resolver problemas de fondo", que no se queda "en la superficie" ni "escurre el bulto".

Por su parte, el que ha sido hasta ahora administrador diocesano de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, Vicente Robredo García, ha dado "la más cálida bienvenida" al nuevo obispo al que acogen "con los brazos y el corazón abiertos". "En comunión con él seguiremos creciendo en sabiduría y gracia para anunciar y celebrar el Evangelio y compartir nuestra vida con todos, de manera especial con los más necesitados", ha subrayado Robredo este miércoles en rueda de prensa en La Rioja.

UNA CARTA A LOS DIOCESANOS

Según ha señalado el administrador, Santos Montoya ha acogido la noticia con "mucha alegría", y ha leído una carta del propio Montoya en la que ha mostrado su "total disponibilidad" para "unirse a la gozosa tarea evangelizadora de esta iglesia que peregrina en La Rioja".

"Os deseo a todos paz y bien", señala el nuevo obispo en la misiva para, a continuación, tener un recuerdo hacia "toda la población de La Rioja, hombres y mujeres, mayores y menores, jóvenes y también a las personas necesitadas, enfermos y afectados por la pandemia, sin olvidar a migrantes, creyentes y no creyentes" a los que ha tendido "la mano en la colaboración por el bien común, en la defensa de la dignidad de la persona y en su desarrollo integral".

Además, en la carta indica que pone su "persona" y su "trabajo evangelizador bajo la protección de San Emeterio y San Celedonio, y Santo Domingo de la Calzada, y bajo la solicitud maternal de la Virgen de Valvanera".