El sector del auxilio en carretera alerta del "creciente riesgo de deterioro" en la prestación regular de sus servicios

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sector del auxilio en carretera, recientemente unido en la Alianza Nacional de Auxilio en Carretera, se ha reunido en Madrid con las principales compañías aseguradoras, clubes automovilísticos y plataformas de asistencia en viaje para informarles del "creciente riesgo de deterioro en la prestación regular de sus servicios en las carreteras españolas",

Asimismo, les ha trasladado las medidas que consideran necesarias para mantener la viabilidad de las empresas del sector, así como establecer un calendario "urgente" de trabajo que permita sostener un diálogo "constructivo y abierto" por ambas partes, según ha informado la alianza.

Los representantes de la alianza han advertido a las compañías comparecientes en la reunión que, aunque la entidad no es, de momento, convocante de ninguna movilización, "de no avanzarse en la resolución de los temas tratados, probablemente se planteen situaciones de conflicto de cara al verano y que los millones de desplazamientos que se realizarán en estas fechas, podrían no tener garantizada la prestación regular de los servicios de auxilio en carretera".

Igualmente, la alianza ha informado de los motivos por los que ya se están dejando de prestar algunas asistencias por parte de empresas de auxilio, "demostrando su inviabilidad cuando su realización supone pérdidas económicas".

Ambas partes destacaron la importancia del cumplimiento de la legalidad vigente en materia de actualización de precios por el incremento de precios de los carburantes, de cara a cimentar las bases de un entendimiento que guíe los próximos encuentros donde detallar todos aquellos asuntos que son precisos para garantizar la viabilidad de las empresas de auxilio, mantener los medios para satisfacer la demanda de 24 horas/365 días e impedir la degradación del servicio y de la seguridad vial, así como la protección de riesgos de los operarios de grúas en las vías públicas.

Los representantes de las aseguradoras, clubes automovilísticos y compañías de asistencia reconocieron a la alianza como interlocutor, y mostraron "su voluntad de arremangarse para garantizar la viabilidad del sector de auxilio".

Ambas partes se mostraron "satisfechas y dispuestas" a poder entablar un diálogo "fructífero y razonable", para mantener la calidad de los servicios que se prestan en España y se emplazaron a un nuevo encuentro en los próximos días.

El portavoz de la Alianza, Xavier Martí, ha quedado a disposición de los empresarios del sector que deseen incorporarse a la alianza "y participar de este cauce de diálogo" que han "abierto desde el sentido común y la responsabilidad".