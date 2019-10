Seguimiento alto de la huelga por los universitarios y tranquilidad en la UB, la UAB y la UPC

Publicado 18/10/2019 11:30:55 CET

BARCELONA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El seguimiento de la huelga independentista en la Universidad de Barcelona (UB), la Autónoma de Barcelona (UAB) y la Politécnica de Cataluña es prácticamente total por parte de los estudiantes y la tranquilidad es la nota dominante en los campus, han informado a Europa Press las universidades.

La UB ha asegurado que hay "prácticamente un 100%" de seguimiento en las facultades, al igual que en la UPC con casi un 100% --siendo de un 90% en las escuelas con menos seguimiento--, y en la UAB han destacado la poca afluencia de estudiantes.

La Pompeu Fabra (UPF) anunció que este viernes no hay actividad lectiva propia, la de Girona (UdG) aprobó que fuera día no lectivo y la Rovira i Virgili (URV) de Tarragona decidió no abrir las instalaciones para garantizar la seguridad.