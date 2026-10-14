SEO/BirdLife celebra la restricción del uso de perdigones de plomo en la UE pero pide incluir balas usadas en caza mayor

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MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

SEO/BirdLife celebra la decisión del Parlamento Europeo de rechazar las objeciones que pretendían impedir la aprobación de la nueva restricción del uso de perdigones de plomo en la caza y el tiro deportivo, como ha dado a conocer la ONG. En cualquier caso, considera que el acuerdo es "insuficiente", pues excluye las balas utilizadas en la caza mayor y establece un periodo transitorio de siete años.

No obstante, a su juicio, esta votación despeja el camino para la adopción definitiva de una medida "largamente esperada que contribuirá a reducir la contaminación de los ecosistemas y la mortalidad de aves silvestres por intoxicación con este metal pesado".

La nueva regulación, tramitada en el marco del Reglamento europeo REACH sobre sustancias químicas, ampliará la prohibición de los perdigones de plomo a los terrenos situados fuera de los humedales, donde hasta ahora podían seguir utilizándose, según SEO/BirdLife que recuerda que España prohíbe desde 2001 la munición con plomo para la caza y el tiro deportivo en humedales Ramsar y otros humedales protegidos, una restricción que desde febrero de 2023 se aplica en los humedales de toda la Unión Europea. Ahora, añade, la nueva normativa extenderá la protección al resto del territorio, aunque su aplicación estará sujeta a un periodo transitorio de siete años.

El plomo es un metal altamente tóxico cuyos efectos sobre la salud humana, la fauna y los ecosistemas están ampliamente documentados. Los perdigones disparados permanecen dispersos en el medio natural y pueden ser ingeridos por numerosas especies de aves, que los confunden con pequeñas piedras utilizadas para facilitar la digestión.

La Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) estima que la intoxicación por plomo procedente de la munición provoca la muerte de alrededor de un millón de aves cada año en Europa. A ello se suman los riesgos derivados de la contaminación de suelos y aguas y de la presencia de fragmentos de plomo en la carne de caza destinada al consumo humano.

"Estamos ante una magnífica noticia para la conservación de las aves y para la salud de las personas. Después de décadas de evidencias científicas y de trabajo de las organizaciones conservacionistas, Europa ha conseguido dar un paso muy importante para eliminar una fuente de contaminación tóxica perfectamente evitable. No obstante, hay que recordar que este acuerdo ya había sufrido importantes rebajas durante la negociación y que todavía tendremos que esperar siete años para su plena aplicación. Celebramos el avance conseguido, pero no podemos considerarlo el final del camino", ha alertado el responsable de la Unidad de Incidencia para la Transición Verde de SEO/BirdLife, Juan Carlos Atienza.

En este sentido, SEO/BirdLife alerta de que la principal carencia del acuerdo es la exclusión de las balas de plomo, utilizadas especialmente en la caza mayor. Aunque representan un volumen de contaminación mucho menor que los perdigones, sus impactos sobre determinadas especies pueden ser especialmente graves.

Al impactar contra un animal, las balas pueden fragmentarse y dejar numerosas partículas de plomo en su cuerpo. Cuando los restos de las piezas abatidas quedan disponibles en el campo, las aves carroñeras y otras rapaces pueden ingerir esos fragmentos y sufrir intoxicaciones. Este problema tiene una especial relevancia en España, por la importancia de sus poblaciones de aves necrófagas y grandes rapaces.

AMENAZA PARA ESPECIES PROTEGIDAS

Precisamente, una investigación científica publicada en 2025 sobre buitres leonados en España confirmó la importancia de los restos de caza mayor con fragmentos de munición como vía de exposición al plomo. El estudio detectó partículas de plomo en el 9,5% de las egagrópilas examinadas, poniendo de manifiesto que esta amenaza sigue presente incluso en especies protegidas.

"No podemos olvidar que España alberga algunas de las poblaciones de aves necrófagas más importantes de Europa y tiene una responsabilidad especial en su conservación. Resulta difícil justificar que sigamos permitiendo una fuente conocida de intoxicación de buitres y grandes águilas cuando existen alternativas al plomo. Que las balas representen una pequeña parte del plomo que se dispersa en la naturaleza no significa que sus consecuencias sobre estas especies sean pequeñas. El siguiente paso tiene que ser eliminar también el plomo de las balas de caza", añade Atienza.

Por todo ello, SEO/BirdLife pide al Gobierno de España que aproveche este avance para acelerar la sustitución del plomo en todas las modalidades de caza, sin esperar necesariamente al agotamiento de los periodos transitorios comunitarios, y que impulse nuevas medidas europeas para abordar la contaminación procedente de las balas.