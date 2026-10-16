Septiembre de 2026 fue el septiembre más cálido en España desde que hay registros, con una media de 22,5ºC

Archivo - Personas afectadas por el calor pasean por Madrid Río, a 21 de julio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Septiembre de 2026 fue el mes de septiembre más cálido en España desde el inicio de la serie histórica de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), en 1961, según el resumen climático del mes publicado este viernes. Además, se trató de un septiembre muy seco: fue el tercero con menos precipitaciones del siglo XXI y el séptimo de la serie.

La temperatura media fue de 22,5ºC, 3,4ºC por encima del promedio normal y 0,7ºC superior al anterior récord, registrado en septiembre de 1987. Por primera vez, el promedio de septiembre fue superior a la media normal del verano, que se sitúa en 22,1ºC. El carácter extremadamente cálido se extendió por casi todo el país, aunque predominó el carácter muy cálido en zonas del noroeste peninsular.

A lo largo del mes se registraron varios episodios cálidos, algunos de los cuales alcanzaron la consideración de ola de calor. De acuerdo con AEMET, se produjo una ola de calor en la Península y Baleares entre los días 2 y 7 de septiembre. Posteriormente, se registraron otros dos episodios cálidos que no alcanzaron esa consideración y que se caracterizaron principalmente por las elevadas temperaturas diurnas.

En Canarias se registraron tres olas de calor, todas ellas de corta duración. La primera tuvo lugar entre los días 7 y 9; la segunda se produjo entre los días 14 y 16, y el día 15 se alcanzó la temperatura media más alta del mes, con una anomalía de alrededor de +6,5°C respecto a los valores habituales. Por último, la tercera ola de calor se extendió entre los días 24 y 27.

El organismo estatal ha indicado que, entre las estaciones principales, las máximas más altas del mes se registraron el día 3 en Morón de la Frontera (44,4ºC), Sevilla/Aeropuerto (44ºC) y Córdoba/Aeropuerto (43,5ºC). El día 4 se llegó a los 42ºC en Granada/Aeropuerto. Durante el mes, un total de 17 estaciones de la red principal de AEMET registraron su temperatura máxima más alta para septiembre desde el comienzo de sus respectivas series.

En cuanto a las mínimas, los valores más bajos del mes se dieron el día 10 en Molina de Aragón (2,2ºC) y en el Puerto de Navacerrada (3,9ºC). AEMET también ha destacado los 4,9ºC registrados en Teruel el día 11 y los 5,4ºC de Valladolid/Aeropuerto el día 10. Por otra parte, un total de 18 estaciones de la red principal marcaron su mínima más alta para septiembre desde el comienzo de sus respectivas series.

UN MES MUY SECO, CON UNA MEDIA DE 15,9 L/M2 DE LLUVIA

Por otro lado, el organismo estatal ha indicado que el mes de septiembre tuvo un carácter muy seco en cuanto a precipitaciones y que fue el séptimo mes de septiembre más seco desde 1961 y el tercero del siglo XXI. En total, se acumularon en la España peninsular 15,9 l/m2, lo que supone un 36% del valor normal del mes.

En líneas generales, las precipitaciones fueron escasas, aunque hubo episodios de lluvias intensas. Así, se acumularon 71,9 l/m2 en Valencia/Aeropuerto el día 16, mientras que el día 29 se registraron 67,4 l/m2 en Barcelona/Aeropuerto y 53,3 l/m2 en Girona/Aeropuerto.

En cuanto a la precipitación acumulada durante el mes, los valores más elevados se registraron en Barcelona/Aeropuerto, con 158,9 l/m2; Valencia/Aeropuerto, con 107,8 l/m2, y Palma de Mallorca/Aeropuerto, con 92,8 l/m2.