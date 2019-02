SMH y Open Arms entregan 139.000 firmas en el Congreso para "liberar" el Aita Mari y el Open Arms

Publicado 06/02/2019 18:07:36 CET

SAN SEBASTIÁN, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las ONG Salvamento Marítimo Humanitario (SMH) y Open Arms entregarán este jueves 139.000 firmas en el Congreso para "liberar" los buques de salvamento Aita Mari y el Open Arms de manera que puedan prestar ayuda en la zona del Mediterráneo central, "donde se está viviendo un drama humanitario sin respuesta por parte de la Unión Europea".

En un comunicado, SMH ha explicado que el objetivo de esta iniciativa es "hacer visible con la entrega de estas firmas la demanda que estos ciudadanos hacen al Gobierno de España para que rectifique" su política migratoria.

En este sentido, ha criticado que las medidas adoptadas por el Ejecutivo central "solo conducen a producir más dolor en las personas que migran" y para "insuflar oxígeno a la extrema derecha".

Para SMH el Gobierno central pretende, con el "bloqueo" de los buques Open Arms y Aita Mari, que no haya "testigos que denuncien la colaboración de España y la Unión Europea en armar y formar a una de las facciones en conflicto en Libia".

Frente a ello la ONG ha afirmado que estas 139.000 firmas son "la prueba de que la sociedad española no quiere dejar de mirar lo que están haciendo en nuestro mar y no quiere que nadie se ahogue por las decisiones de unos pocos políticos en Europa". Finalmente, SMH ha recordado que "migrar es un derecho" y "los muros, las montañas o los mares no detendrán el ansia de vida del ser humano".