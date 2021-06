Telecinco, Diario de Almería y Onda Aranjuez ganan el XVIII Premio Periodístico de Seguridad Vial Línea Directa

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Telecinco, Diario de Almería y Onda Aranjuez se han alzado ganadores de la XVIII edición del Premio Periodístico de Seguridad Vial de la Fundación Línea Directa, cuyo objetivo es incentivar la difusión de reportajes que ayuden a concienciar a la sociedad sobre la necesidad de mantener conductas responsables al volante.

En concreto, los galardonados son Francisco Iván Gómez de Diario de Almería por el trabajo 'No bebo mucho, pero aquel día me excedí y cogí el coche. No lo volvería a hacer nunca' en Prensa Escrita y Medios Online; Luis Henares de Onda Aranjuez por el reportaje 'Una mañana fría, el secreto familiar' emitido en el programa 'Aranjuez Abierto' en la categoría de Radio; y, por último, Blanca Vives, del programa 'Quijotes del Siglo XXI' de Telecinco por el trabajo 'María José Jiménez. La tenacidad de una madre' en la categoría de Televisión.

Además, el Premio Solidario, dotado con 10.000 euros netos, ha recaído en la Pastoral de la Carretera, servicio que ofrece la Iglesia para alentar el anuncio y la vivencia de la fe cristiana de los profesionales, conductores, peatones y viajeros en el uso de la vía pública y de los vehículos.

Por otro lado, se ha anunciado el ganador del Premio Honorífico de Periodismo por la Seguridad Vial, que en esta edición se ha entregado a Jesús Soria por su gran labor de divulgación de la seguridad vial a lo largo de su carrera profesional, especialmente en la revista 'Tráfico y Seguridad vial' de la Dirección General de Tráfico (DGT), que dirigió desde su fundación en 1995 hasta 2017.

Los madrileños Teatros del Canal han acogido la gala de entrega de los premios en la que ha actuado como maestra de ceremonias la periodista de Antena 3, Mónica Carrillo.

Mar Garre, directora general de la Fundación Línea Directa, ha destaado que "2020 ha sido un año muy complejo también en el ámbito de la seguridad en carretera". "Por eso, el periodismo sobre seguridad vial se hace más necesario que nunca, ya que estamos en un momento crítico en el que los accidentes están aumentando", ha afirmado.

"Por eso, debemos mantener la misma actitud responsable que hemos demostrado estos meses de atrás con la pandemia, protegiéndonos para proteger también al resto de conductores y peatones", ha recalcado Mar Garre.

El jurado, presidido por Pere Navarro, ha valorado las cerca de 1.600 candidaturas presentadas a esta edición del premio. La valoración se ha efectuado basándose en criterios como la calidad, la labor de concienciación y el enfoque de los trabajos presentados.