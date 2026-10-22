Las temperaturas se recuperan el fin de semana, cuando alcanzarán valores normales, y seguirán subiendo el lunes

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Las temperaturas tenderán a subir de cara al fin de semana, por lo que se alcanzarán valores propios de la época del año después de unos días frescos, y la semana que viene seguirán aumentando, como ha avanzado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo.

Así, el portavoz ha explicado que los próximos días el tiempo será "en general estable", con la excepción de Canarias, donde este jueves habrá chubascos localmente muy fuertes, y en las costas del norte peninsular, donde se espera un importante temporal marítimo, especialmente el viernes, con las olas que podrán superar los 7 metros.

Los chubascos de este jueves en Canarias podrán ser muy fuertes en La Palma, La Gomera y El Hierro. En Tenerife también pueden ser fuertes y, en general, estarán acompañados de tormenta. "Mucha precaución por lo tanto en el archipiélago, especialmente cerca de barrancos porque pueden experimentar crecidas", ha alertado el portavoz de la AEMET.

En la Península, el acercamiento de una borrasca dejará cielos nublados en Galicia. Además, soplará el viento con fuerza en el norte de la comunidad gallega y en Asturias, y no se descartan chubascos aislados en Cataluña, Baleares y en zonas costeras del área mediterránea.

El portavoz de la AEMET ha apuntado que las temperaturas subirán en buena parte del país y las máximas serán superiores a los 25 grados (ºC) en el sureste peninsular.

El viernes, el extremo norte peninsular estará bajo la influencia de la borrasca 'Austen', que provocará vientos muy fuertes en las costas del Cantábrico, con mal estado de la mar y olas que podrán superar los 7 metros, lo que supone un peligro "muy importante", por lo que la AEMET ha pedido "ser muy prudentes" en zonas litorales. También habrá vientos muy fuertes en el Ebro y en Cataluña.

Será una jornada sin lluvias salvo en las islas canarias más montañosas, donde podrá volver a llover aunque con una intensidad menor que la del jueves y también lloverá en las costas del Cantábrico y el norte de Cataluña. También es posible que nieve en los Pirineos, donde bajarán las temperaturas.

El sábado, aunque será un día con tiempo estable en general, volverá a soplar el viento con intensidad en el extremo norte y nordeste peninsular, todavía con temporal marítimo en el Cantábrico.

"Pocas lluvias este día, si acaso alguna precipitación débil en la costa cantábrica y de nuevo chubascos de carácter aislado en Cataluña y Baleares. También lloverá en las islas canarias más montañosas", ha señalado Del Campo.

El sábado las temperaturas nocturnas serán más bajas, incluso puede haber alguna helada en zonas de montaña del noroeste peninsular. Las temperaturas diurnas subirán en el oeste y bajarán en el este y en Baleares.

HASTA 28ºC DE MÁXIMA EL DOMINGO EN SEVILLA

Para el domingo se espera un tiempo similar, con algunas lluvias en Galicia, costa cantábrica y Pirineos, sin que se descarte en Canarias, aunque con tendencia en el archipiélago canario a ir a menos.

Seguirán los vientos muy fuertes en el extremo norte y en el nordeste y este día las temperaturas subirán de forma clara en todo el país. En Sevilla, incluso se rondarán los 28ºC de temperatura máxima.

La próxima semana comenzará con tiempo en general estable en toda España, aunque el paso de frentes podría dejar precipitaciones en el norte de la Península, con mayor probabilidad en Galicia.

Seguirán subiendo las temperaturas tanto el lunes como el martes, jornadas en las que se superarían los 20ºC de máxima en amplias zonas y los 25ºC en buena parte del sur y este peninsular, al igual que en Baleares. En Canarias, también predominará el tiempo estable y con temperaturas agradables.

VIENTOS POR ENCIMA DE 100 KM/H EN EL NORTE PENINSULAR

Los expertos de Meteored advierten de que, en las próximas horas, la borrasca Austen, afectará principalmente al norte de la Península, provocando fuertes vientos que podrían superar los 100 km/h y olas de hasta 10 metros de altura, aunque España no se verá afectada por ninguna borrasca de gran impacto nombrada por el grupo del suroeste.

La borrasca Austen provocará un aumento de la nubosidad y lluvias durante la tarde del jueves en Galicia, las regiones cantábricas, el noroeste de Castilla y León y el norte de Baleares. En Canarias se esperan chubascos tormentosos localmente fuertes, mientras que en el resto de España predominará el tiempo estable.

Las temperaturas tenderán a subir, excepto en las zonas mediterráneas, y se registrarán fuertes rachas de viento en el norte de Galicia y oeste de Asturias.

El viernes, la borrasca Austen se acercará al norte peninsular, dejando lluvias débiles o moderadas y nevadas en zonas de alta montaña, especialmente en los Pirineos y la Cordillera Cantábrica, a partir de los 1.800-2.000 metros. En el noroeste de Galicia se podrán superar los 20 l/m2, mientras que en Canarias habrá lluvias débiles.

Las temperaturas subirán en el Mediterráneo y bajarán en el resto de la Península, con heladas en las cumbres pirenaicas. Además, se esperan fuertes rachas de viento en el Cantábrico y el Ampurdán.

El sábado estará muy nuboso en las regiones cantábricas, con chubascos principalmente en el este, los Pirineos, el noreste de Cataluña y Baleares, donde nevará en las zonas altas. En el resto de la Península predominarán los cielos poco nubosos, aunque habrá nieblas matinales en las montañas del norte.

Las temperaturas máximas subirán en las regiones mediterráneas, mientras que las mínimas descenderán. Además, predominarán los vientos de poniente y se esperan fuertes rachas de alisios en Canarias.

El domingo predominarán los cielos nubosos en las regiones cantábricas y los Pirineos, donde se esperan algunas precipitaciones, mientras que en el resto de la Península habrá poca nubosidad. En el norte de Canarias podrían registrarse lluvias débiles.

Las temperaturas subirán de forma generalizada y continuarán predominando los vientos de poniente, con rachas fuertes de alisios en Canarias.