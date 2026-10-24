Las temperaturas subirán este domingo con ascensos de más de seis grados en las mínimas

Archivo - Una pareja y su perro sentados en el césped aprovechando la subida de las temperaturas en el Parque del Retiro, en Madrid. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las temperaturas subirán de forma generalizada este domingo 25 de octubre con ascensos notables de las mínimas, superiores a los seis grados, en el interior de Galicia, Asturias, León y el sur del sistema Ibérico, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El predominio de las altas presiones mantendrá una situación de estabilidad en la Península y Baleares, aunque se esperan cielos nubosos o cubiertos en el norte peninsular, con precipitaciones débiles en Galicia y el área cantábrica, algo más persistentes en su extremo oriental.

En el resto de la Península y Baleares predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas. En Canarias, se prevén cielos nubosos y precipitaciones débiles y dispersas, menos probables en las islas más orientales.

Asimismo, son probables las brumas y los bancos de niebla matinales dispersos en el Estrecho y el noroeste peninsular, que serán algo más persistentes en zonas altas de Galicia. En el archipiélago canario se espera la entrada de calima, que afectará a las cumbres y medianías, especialmente en las islas orientales.

En cuanto al viento, predominará la componente oeste, con intensidad floja en la Península y Baleares, aunque será más intenso en el archipiélago balear, las zonas litorales y el nordeste peninsular. Se esperan intervalos fuertes de cierzo en el bajo Ebro y de tramontana en el Ampurdán, así como posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas del norte de Galicia y el Cantábrico.

En Canarias, el alisio soplará con intensidad moderada y podrá registrar rachas muy fuertes, aunque tenderá a amainar a lo largo del día.