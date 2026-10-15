El tiempo para hoy en España, 15 de octubre de 2026

Archivo - Varias personas intentan sujetar sus paraguas, a 26 de enero de 2026, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las temperaturas no experimentarán grandes cambios este jueves, salvo descensos de las máximas en Cataluña, la meseta sur, Galicia y el Cantábrico occidental y ascensos en el litoral del Cantábrico oriental. Sin embargo, los litorales del sureste peninsular podrían registrar este jueves chubascos localmente fuertes, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Además, es probable que se registren rachas muy fuertes de levante en el Estrecho y el sur de la provincia de Cádiz. Esta provincia estará en aviso por viento.

La predicción recoge que mañana continuará el tiempo estable marcado por las altas presiones en la mayor parte del país, con predominio de cielos poco nubosos o despejados. No obstante, en el arco mediterráneo, la entrada de humedad dejará un ambiente nuboso, con chubascos en el sudeste que podrían ser localmente fuertes en puntos del litoral y extenderse a las islas Baleares.

De acuerdo con el organismo estatal, también se registrarán algunas precipitaciones ocasionales en otras zonas del Mediterráneo, más probables en el área del Estrecho. Asimismo, habrá cielos nubosos o con intervalos nubosos en los litorales de Galicia y del Cantábrico, así como, a primeras horas, en zonas del interior del este peninsular.

Por la tarde, habrá intervalos de nubosidad de evolución en el cuadrante noroeste y en los entornos de montaña del resto de la Península, con la posibilidad de algún chubasco o tormenta aislada en la cordillera Cantábrica y los sistemas Ibérico y Central. En Canarias, predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas, con algunas nubes bajas en el norte de las islas montañosas.

Asimismo, podrían registrarse brumas y bancos de niebla matinales en regiones mediterráneas y en el interior del este peninsular, así como en los litorales de Galicia y del Cantábrico, donde podrían ser más persistentes. También podría haber calima en altura en Canarias.

Además, soplará levante con intervalos fuertes en Alborán y rachas muy fuertes en el Estrecho, así como viento moderado del nordeste en los litorales del sureste peninsular y en Canarias. En el resto, el viento será flojo y de dirección variable, con predominio de la componente este salvo en el Cantábrico y el noroeste, donde tenderá a establecerse la componente oeste, con intervalos moderados en los litorales.