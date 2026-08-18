El tiempo para hoy en España, 18 de agosto de 2026

Varias personas caminan por la calle, a 22 de julio de 2026, en Murcia, Región de Murcia (España). - Kiko Asunción - Europa Press

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las altas temperaturas pondrán este martes en aviso a 13 comunidades autónomas (CCAA) y ocho de ellas alcanzarán el nivel naranja por este motivo: Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Comunidad de Madrid y Galicia, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La capital de provincia con previsión de máxima más alta es Ourense, con 42ºC.

En concreto, los avisos naranja por calor se localizarán en Córdoba y Jaén; Huesca; Ávila; Cuenca y Toledo; Lleida y Tarragona; Cáceres y Badajoz; Lugo, Ourense y Pontevedra y Comunidad de Madrid.

El resto de avisos por altas temperaturas se darán en Granada y Sevilla; Teruel y Zaragoza; Mallorca; León, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora; Albacete, Ciudad Real y Guadalajara; Barcelona y Girona; A Coruña; Altiplano de Murcia y Vega del Segura; Ribera del Ebro de Navarra; Ribera del Ebro de La Rioja; y Valencia. Además, habrá un aviso por nieblas en Lugo.

AEMET avanza que las máximas subirán este martes en la mitad norte, Málaga, el sureste y Canarias; mientras que en el suroeste y Baleares se mantendrán sin cambios o bajarán. De esta manera, se podrán superar los 35ºC en Baleares y en casi toda la Península, salvo en el Cantábrico y las zonas de montaña; y los 40ºC en el valle del Guadalquivir.

En el otro extremo, las mínimas bajarán en el noreste y el suroeste, subirán en puntos del centro y se mantendrán sin cambios en el resto del territorio. Un día más se registrarán noches tropicales, aquellas en las que no se baja de 20ºC, en amplias zonas del suroeste, los litorales mediterráneos y puntualmente en el noreste y el Cantábrico.

De manera más general, el organismo estatal ha indicado que prevé que la jornada sea estable, con cielos poco nubosos o despejados en general. La excepción estará en el extremo norte y en el área del Estrecho, Ceuta y Melilla, donde podrán darse nubes bajas, aunque con tendencia a despejarse.

Por la tarde, espera que se desarrollen nubes de evolución en puntos del interior y no descarta la posibilidad de que se registren tormentas aisladas en los principales sistemas montañosos del este y en los Pirineos. Mientras tanto, dice que habrá intervalos nubosos en Canarias que podrían dejar alguna precipitación en las islas montañosas. Además, ha señalado que son posibles las brumas o los bancos de niebla matinales en el extremo norte y en el oeste de Alborán.

Por último, el pronóstico recoge que este martes habrá viento flojo del sur en la mitad sur; y flojo y variable en la mitad norte. En el Cantábrico y en Galicia, predominará la componente este, floja en general y más intensa en el litoral gallego. En la vertiente mediterránea y Baleares, se prevé viento del este o sureste, flojo; y en Canarias, del norte, moderado.