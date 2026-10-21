Las lluvias seguirán en Cataluña y Canarias, con avisos por olas en el litoral cántabro, catalán y vasco

Archivo - Gaviotas en la playa de la Barceloneta durante el temporal, a 19 de enero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El paso de un frente y la influencia de una dana podrían dejar lluvias este miércoles en puntos de Cataluña y Canarias, en una jornada con avisos por olas en Cantabria Cataluña y País Vasco, así como por viento en la comunidad catalana, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, habrá avisos por olas en el litoral cántabro y las costas de Girona, Tarragona, , Guipúzcoa y Vizcaya. Además, Tarragona tendrá un aviso por viento y Fuerteventura y Tenerife por lluvia.

AEMET ha indicado que mañana será un día marcado por la estabilidad en la Península y Baleares y que las altas presiones se asentarán desde el oeste. La excepción será el paso de un frente que dejará cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones que se desplazarán de oeste a este en Galicia, el área cantábrica y los Pirineos.

Asimismo, el frente dejará intervalos nubosos en otras regiones de la mitad norte peninsular y del norte de Baleares. También es probable que se registren chubascos ocasionales a primeras y últimas horas en el nordeste de Cataluña, sin descartarlos en el norte del archipiélago. En el resto de la Península y de Baleares, los cielos estarán poco nubosos o despejados. A su vez, podrían registrarse nevadas en las montañas del norte peninsular a una cota de 1.600 a 1.800 metros.

En lo que respecta a Canarias, la predicción recoge que el tiempo en el archipiélago será más inestable bajo la influencia de una dana. Predominarán los cielos nubosos en las islas orientales y los intervalos nubosos en las occidentales, que dejarán chubascos con tormenta que podrían ser localmente fuertes. Asimismo, entrará calima ligera en altura en el archipiélago. Por otra parte, habrá bancos de niebla matinales dispersos en las montañas del norte peninsular.

En cuanto a las temperaturas, AEMET ha indicado que las máximas subirán en Huelva y el Ampurdán y bajarán en las montañas del norte peninsular y en las islas Canarias más orientales. Por su parte, las mínimas subirán en las islas Canarias más orientales y en el cuadrante noroeste peninsular, mientras que predominarán las bajadas en el resto de la Península. En el resto del territorio habrá pocos cambios térmicos y en las montañas del norte se registrarán heladas débiles.

Por último, el organismo estatal ha señalado que mañana soplará viento del oeste y noroeste en la Península y Baleares, moderado en el archipiélago, los litorales y el nordeste peninsular y flojo en el resto, con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en la costa cantábrica, el Ampurdán y el bajo Ebro. En Canarias soplará viento moderado del este y nordeste.