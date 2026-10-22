Las lluvias ponen en riesgo naranja a Canarias y las olas a La Coruña y Lugo, que también está en aviso por viento

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias ponen este jueves en aviso naranja a las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro; y en aviso amarillo a Tenerife, mientras que Asturias y La Coruña están en aviso amarillo por olas y Lugo en riesgo por olas y viento.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado de que se espera un día marcado por la estabilidad en la Península y Baleares, con las altas presiones asentándose desde el oeste.

Únicamente el paso de un frente dejará cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones desplazándose de oeste a este en Galicia, área cantábrica y Pirineos.

Asimismo, dejará intervalos nubosos en otras regiones de la mitad norte peninsular y norte de Baleares, también con probables chubascos ocasionales a primeras y últimas horas en el nordeste de Cataluña sin descartar el norte del archipiélago.

Se esperan cielos poco nubosos o despejados en el resto de la Península y del archipiélago; y hay posibilidad de nevadas en montaña del norte peninsular a una cota de 1.600-1.800 metros.

En Canarias, el tiempo será más inestable bajo la influencia de una dana, con predominio de cielos nubosos en las islas orientales e intervalos nubosos en las occidentales dejando chubascos con tormenta que podrían ser localmente fuertes.

Este jueves además habrá bancos de niebla matinales dispersos en montañas del norte peninsular y entrará calima ligera en altura en Canarias.

Las temperaturas máximas ascenderán en Huelva y Ampurdán y descenderán en montañas del norte peninsular y en las islas Canarias más orientales.

Las mínimas ascenderán en las propias islas Canarias más orientales y en el cuadrante noroeste peninsular, con un predominio de los descensos en el resto de la Península. Se esperan pocos cambios térmicos en el resto y heladas débiles en montañas del norte.

En cuanto al viento, soplará de oeste y noroeste en la Península y Baleares, moderado en el archipiélago, litorales y nordeste peninsular y flojo en el resto, con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en la costa cantábrica, Ampurdán y bajo Ebro. En Canarias soplará viento moderado del este y nordeste.