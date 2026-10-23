La borrasca 'Austen' pone en aviso naranja al norte peninsular por olas que podrán superar los 7 metros

Archivo - Un hombre se protege del viento y la lluvia - M. Dylan - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los fenómenos costeros, con olas que podrán superar los siete metros, ponen este viernes en aviso naranja a las provincias del norte peninsular por la llegada de la borrasca 'Austen', según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, estarán en aviso naranja por olas Asturias; Cantabria; las provincias gallegas de La Coruña, Lugo y Pontevedra; y las provincias vascas de Guipúzcoa y Vizcaya.

Además, la AEMET ha puesto, en Cataluña, en aviso amarillo por fenómenos costeros a Gerona, mientras que Tarragona estará en aviso amarillo por viento.

Este viernes se mantendrá una situación de estabilidad dominada por las altas presiones en la mayor parte de la Península y Baleares. Únicamente en Galicia, Cantábrico y Pirineos, la proximidad de la borrasca 'Austen' y sus frentes dejarán cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones que, a últimas horas, es probable que acaben afectando al nordeste de Cataluña. Podrían ser en forma de nieve a cotas altas.

Habrá cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas en el resto, si bien con abundante nubosidad baja matinal en otras regiones del centro norte y noroeste peninsular, y con intervalos nubosos en Baleares, sin descartar chubascos aislados.

En Canarias, se esperan cielos nubosos con precipitaciones en las islas más montañosas y poco nuboso o con intervalos en el resto del archipiélago.

Este viernes también hay probabilidad de bancos de niebla matinales dispersos en Galicia y montañas del cuadrante noroeste peninsular.

Las temperaturas máximas ascenderán en regiones mediterráneas y del interior nordeste peninsular, con un predominio de los descensos en el resto de la Península; y ascenderán también en Canarias.

Por su parte, las temperaturas mínimas aumentarán en la mayor parte de la Península, exceptuando en el tercio sur con pocos cambios, al igual que en los archipiélagos, mientras que las heladas quedarán restringidas a cumbres del Pirineo.

En cuanto al viento, soplará de componente oeste en la Península y Baleares, en general moderado en litorales, Baleares y nordeste peninsular, y flojo en el resto; llegando a fuerte con probables rachas muy fuertes en los litorales del Cantábrico, Ampurdán y en zonas expuestas del bajo Ebro. En Canarias soplará el alisio con intervalos fuertes en zonas expuestas.