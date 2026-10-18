Torres cifra en 200 los menores trasladados a los recursos de protección de Ceuta tras el operativo de este domingo

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (i), durante una rueda de prensa en Ceuta el pasado 14 de octubre. - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

MADRID 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha informado de que 200 menores migrantes no acompañados han sido trasladados a los recursos de protección de Ceuta tras el dispositivo especial desplegado este domingo en la ciudad autónoma.

A través de un mensaje en 'X', Torres ha dado por terminada la séptima operación de desalojo de los migrantes en varias zonas urbanas de Ceuta. En concreto, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han actuado en la barriada Poblado Regulares, en la explanada del Tarajal, en las naves del Tarajal y en el entorno del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).

"En el operativo ha habido, entre los inmigrantes, muchos menores no acompañados: 200 han sido trasladados, en coordinación, a recursos de la Ciudad Autónoma, administración competente", ha informado el ministro y coordinador del mando único.

En cuanto a los migrantes mayores de edad, han sido trasladados a dependencias habilitadas para "filiaciones y triajes". Posteriormente, han retornado voluntariamente a Marruecos 143 personas, según Torres, que ha agradecido a las entidades implicadas en el operativo su labor.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Ceuta, David de la Encina, cifró este domingo por la tarde en alrededor de 500 las personas migrantes desalojadas de distintas zonas periféricas de la ciudad en el operativo policial desplegado, una actuación que las autoridades prevén repetir semanalmente hasta completar la retirada de quienes pernoctan a la intemperie.

OPERATIVO EN LOS ROSALES Y EL TARAJAL

El dispositivo especial comenzó a las 7.00 horas en la barriada de Los Rosales, con un centenar de agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) desplegados.

Una vez finalizada la actuación en esa zona, los efectivos se han desplazado hasta el entorno del polígono industrial del Tarajal, donde se encontraba instalado un asentamiento de chabolas en uno de los accesos a las naves.

Además, los servicios de limpieza se han incorporado a las zonas intervenidas una vez finalizado el despliegue policial para retirar los residuos y acondicionar los espacios.

La actuación se enmarca en el plan anunciado por el ministro de Política Territorial y coordinador del mando único, Ángel Víctor Torres, que establece como nuevas prioridades las barriadas periféricas y las naves del polígono industrial del Tarajal.