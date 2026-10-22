Un total de 22 países constituyen la Red Iberoamericana de Reducción del Riesgo de Desastres y Protección Civil

Conferencia de Autoridades Nacionales de la Red Iberoamericana de Reducción del Riesgo de Desastres y Protección Civil ( - MINISTERIO DEL INTERIOR // MIGUEL BERROCAL

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 22 países han culminado este jueves la constitución de la Red Iberoamericana de Reducción del Riesgo de Desastres y Protección Civil y aprueban su hoja de ruta para los próximos años.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha clausurado este jueves la primera Conferencia de Autoridades Nacionales de la Red Iberoamericana de Reducción del Riesgo de Desastres y Protección Civil (RGIR), que ha dotado a la comunidad iberoamericana de un nuevo instrumento permanente de cooperación para reforzar la reducción del riesgo de desastres, la preparación y la respuesta ante emergencias.

En el encuentro, celebrado desde este pasado miércoles en la sede de la Escuela Nacional de Protección Civil en Rivas-Vaciamadrid (Madrid), las autoridades nacionales de 22 países han suscrito la constitución definitiva de la RGIR y consolidado una iniciativa común y permanente de cooperación para reforzar la resiliencia y la gestión integral del riesgo de desastres en beneficio de más de 670 millones de ciudadanos, según ha informado el Ministerio del Interior.

La Red nace como un espacio estable de colaboración para compartir capacidades, conocimientos y experiencias y hacer frente de manera coordinada a los riesgos de origen natural que afectan a la región La puesta en marcha de la Red culmina un proceso impulsado por la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP).

El encuentro está incluido en la agenda oficial de actividades de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno.

"Por primera vez en 30 cumbres, y a propuesta de la secretaría pro tempore que ejerce España, los desastres serán uno de los temas centrales de la agenda de los mandatarios iberoamericanos. Hemos elevado la reducción del riesgo de desastres al más alto nivel político de nuestra comunidad iberoamericana", ha subrayado Marlaska.

Durante el encuentro, las delegaciones han aprobado los principales instrumentos que permitirán el funcionamiento efectivo de la Red desde este mismo momento.

Entre los acuerdos más relevantes figuran la aprobación de su reglamento interno, la adopción de los lineamientos estratégicos 2027-2030 y la validación del primer Plan de Acción, documentos que definirán y orientarán las prioridades de trabajo de la organización durante los próximos cuatro años.

Este documento establece, para cada acción priorizada, los resultados que se pretende alcanzar antes de 2030 y define una secuencia temporal para su implementación mediante hitos verificables, plazos orientativos, indicadores y metas de cumplimiento.

El plan ha tenido en cuenta el carácter complementario de la Red respecto de las iniciativas y mecanismos de reducción del riesgo de desastres ya existentes en la región.

En este marco, impulsará un sistema de alerta temprana, un mecanismo regional de cooperación para la respuesta, programas de fortalecimiento de capacidades técnicas y operativas, y la promoción de la gestión prospectiva del riesgo y de la prevención.

Los Estados miembros han acordado además la creación de una Secretaría Técnica como órgano permanente de apoyo a la Red, función que desempeñará la SEGIB con el apoyo técnico especializado de la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias.

Entre sus cometidos figurarán la coordinación de las actividades de la organización, el seguimiento de los acuerdos alcanzados y el desarrollo de la agenda de trabajo común.

La Secretaría Técnica ejercerá además una función de vertebración y continuidad institucional, actuando como nexo entre las sucesivas presidencias rotatorias y velando por la ejecución de los acuerdos y objetivos adoptados.

Además, los participantes han aprobado la identidad visual oficial de la organización, incluyendo el logotipo que identificará a partir de ahora a la Red Iberoamericana de Reducción del Riesgo de Desastres y Protección Civil y que acompaña a esta nota de prensa.

Una nueva etapa para la cooperación iberoamericana Con la aprobación de sus principales instrumentos de gobernanza, la puesta en marcha de un mecanismo financiero de apoyo, la definición de la Secretaría Técnica y el relevo de la presidencia temporal a la rotatoria, la Red Iberoamericana de Reducción del Riesgo de Desastres y Protección Civil inicia oficialmente su actividad como plataforma permanente de cooperación regional.

La constitución de la Red supone un paso decisivo para fortalecer la cooperación iberoamericana en materia de reducción del riesgo de desastres y protección civil.

Con una estructura de gobernanza consolidada, una agenda de trabajo común y el compromiso de sus Estados miembros, la organización inicia una nueva etapa orientada a generar soluciones compartidas frente a los desafíos que afectan a la región.