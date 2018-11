Tráfico realizará más de 20.000 controles diarios de alcohol y drogas entre hoy y la víspera de Nochebuena

Actualizado 10/12/2012 14:45:46 CET

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) realizará entre este lunes y el 23 de diciembre, víspera de Nochebuena, más de 20.000 controles diarios de alcohol y drogas dentro de una campaña especial de vigilancia y concienciación sobre el riesgo que supone el consumo de este tipo de sustancias para la conducción durante la época navideña.

En estos catorce días, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil intensificarán los controles sobre este factor de riesgo causante de casi un tercio de los accidentes mortales en España. Igualmente, Tráfico ha invitado a los ayuntamientos de más de 25.000 habitantes para que se sumen a la campaña, con el establecimiento de controles en sus respectivos cascos urbanos.

La Ley de Tráfico tipifica como infracción muy grave, multada con 500 euros y retirada de entre 4 y 6 puntos, la conducción de vehículos habiendo ingerido bebidas alcohólicas con tasas superiores a las permitidas y, en todo caso, la conducción bajo los efectos de estupefacientes, psicotrópicos y cualquier otra sustancia de efectos análogos. También se considera infracción muy grave incumplir la obligación, que todos los conductores tienen, de someterse a las pruebas de detección alcohólica y de drogas.

Además, conducir superando una tasa de alcohol de 0,60 mlgr/l en aire o bajo los efectos de las drogas está considerado delito y castigado con penas de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 30 a 90 días, y privación del derecho a conducir de uno hasta cuatro años.

No obstante, la multa no es la única consecuencia a la que se expone un conductor que se sube al coche después de haber bebido o consumido drogas. Como advierte la DGT, conducir tras haber ingerido alguna sustancia psicoactiva afecta a las capacidades físicas y mentales del conductor e incrementa entre dos y siete veces la probabilidad de provocar o sufrir un accidente de tráfico respecto a quienes no consumen ninguna sustancia.

Asimismo, el consumo de estas sustancias durante la conducción no sólo está relacionado con una mayor accidentalidad, sino que también repercute en una mayor mortalidad, al ser un factor relacionado con un peor pronóstico en las lesiones sufridas. El 45 por ciento (316) de fallecidos en accidentes en 2011 analizados en el informe de la Memoria del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses presentaron resultados positivos en sangre a drogas y/o psicofármacos y/o alcohol.

CÓMO SE REALIZA UN CONTROL DE DROGAS

La realización de un control de drogas es similar a la que ya se realiza con el alcohol. Los Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil cuando ordenan la detención de un vehículo para que su conductor se preste a realizar la prueba de control de drogas, le informarán de la obligatoriedad de someterse a dicha prueba, ya que en caso de negarse incurriría en delito.

El agente encargado tomará una muestra de saliva del conductor que introducirá en un dispositivo que analizará la muestra. Si el resultado es positivo, se obtendrá una segunda muestra de confirmación, que se enviará directamente a un laboratorio para su posterior análisis, sin perjuicio de que el conductor pueda solicitar una prueba de contraste en sangre.

En caso de que la prueba de detección de drogas resulte positiva, el conductor será sancionado administrativamente con una multa de 500 euros y la retirada de 6 puntos del carné de conducir. Si además de dar positivo, el conductor presenta una sintomatología evidente de conducir bajo la influencia de sustancias psicoactivas el conductor será puesto a disposición judicial imputado por un delito contra la seguridad vial.

En paralelo a los controles en carretera, la DGT ha elaborado diverso material audiovisual con el objetivo de concienciar a la sociedad del problema y del riesgo de accidente que suponen las drogas y el alcohol en la conducción. Cuñas radiofónicas, spot de televisión, anuncio gráfico en prensa y presencia en Internet son los medios donde se va a poder ver y escuchar los distintos mensajes de la campaña.