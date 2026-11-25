Transición Ecológica aprueba 50 millones para proyectos empresariales en zonas afectadas por cierres energéticos. - MITECO

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), a través del Instituto para la Transición Justa (ITJ), ha aprobado dos convocatorias de ayudas con una dotación conjunta de 50 millones de euros para impulsar proyectos empresariales en las zonas de transición justa afectadas por el cierre de minas de carbón, térmicas y nucleares.

La primera, aprobada este martes por el Consejo de Ministros, cuenta con 40 millones para proyectos empresariales generadores de empleo, mientras que la segunda tiene 10 millones para pequeños proyectos de inversión en el marco del reglamento de 'minimis', la normativa europea que regula las subvenciones o ayudas públicas de escasa cuantía que los Estados miembros pueden conceder a las empresas sin necesidad de notificarlas ni pedir autorización previa a la Comisión Europea.

El plazo de presentación de solicitudes para ambas convocatorias estará abierto desde enero hasta marzo de 2027 y podrán consultarse en la página web del ITJ.

Las convocatorias incorporan las recientes mejoras introducidas en las bases reguladoras. De acuerdo con Transición Ecológica, una de las principales novedades es que reduce de 30.000 a 6.000 euros la inversión mínima exigida para acceder a las ayudas a pequeños proyectos empresariales en los municipios de reto demográfico de las zonas de transición justa, lo que permitirá apoyar inversiones de menor tamaño en negocios como bares, restaurantes, peluquerías y comercios minoristas.

A su vez, se simplifica la documentación necesaria para solicitar las ayudas y se aumenta la cuantía máxima de las ayudas a proyectos empresariales generadores de empleo de tres a cinco millones por proyecto para favorecer la implantación de iniciativas de mayor dimensión, con capacidad para generar empleo, dinamizar el tejido empresarial local y atraer nuevas inversiones a los territorios.

Por otro lado, las convocatorias eliminan la obligación de ejecutar y abonar el 15% de la inversión durante los primeros nueve meses e introducen una mayor proporcionalidad en la reducción de las ayudas en caso de incumplimientos parciales. Así, cuando el incumplimiento afecte únicamente a los compromisos de inversión o de empleo, la reducción se aplicará sobre el componente de la ayuda asociado a dicho compromiso y no sobre su totalidad.