Tres acertantes de Ponferrada (León), Cobatillas (Murcia) y San Cristóbal (Tenerife) ganan 1,3 millones en La Bonoloto

Archivo - Una persona se dispone a adquierir un boleto en una Administración de Loterias, en el centro de Sevilla. A 8 de agosto de 2024, en Sevilla (Andalucía, España). - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de La Bonoloto celebrado este jueves, 22 de octubre, ha dejado tres premio de 3.088.121,50 de euros cada uno en Ponferrada (León), Cobatillas (Murcia) y San Cristóbal de la Laguna (Santa Cruz de Tenerife).

Según informa Loterías y Apuestas del Estado en su boletín, los boletos ganadores han sido validados han sido validados en la Administración de Loterías nº 7 de Ponferrada (León), situada en General Vives, 6, en el Despacho Receptor nº 53.750 de Cobatillas (Murcia), situado en Carretera de Alicante, 41 y en el nº 67.220 de San Critóbal de la Laguna (Santa Cruz de Tenerife), situado en Urb. Princesa Iballa, 11-L-4.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 22 de octubre, ha estado formada por los números 5, 34, 46, 43, 18, 22. El número complementario es el 38 y el reintegro, el 5. La recaudación ha ascendido a 3.088.121,50 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 3 de Arrasate / Mondragón (Gipuzkoa), situada en Licenciado Otalora, 2.