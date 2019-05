Tres testimonios acercan a los jóvenes la importancia de las vocaciones: "Donde Dios me quiera, allí iré"

Publicado 08/05/2019 13:52:39 CET

La 56 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas se celebran este 12 de mayo

'Di Sí al sueño de Dios' ha sido el lema elegido para la 56 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de Vocaciones Nativas que se celebran este 12 de mayo y que ha sido presentado este 8 de mayo en rueda de prensa en Madrid, donde tres personas han contado su experiencia al sentir la llamada del Señor, con especial hincapié en el papel de los jóvenes. "Donde Dios me quiera, allí iré", ha asegurado la misionera Faustina Dartey, una de las ponentes.

Dartey --religiosa nacida en Ghana-- ha insistido en la importancia de que "los jóvenes se atrevan a dar el paso" mientras que otra de las participantes, la Cruzada de Santa María Catherine Declercq, ha añadido que "los jóvenes están rodeados de una vida de hacer y no de ser" por lo que ha insistido en que "la juventud tiene que ver".

En el encuentro con los medios, Dartey ha relatado que su "sueño fue siempre ayudar a los pobres". Procedente de una familia numerosa, a los 14 años sintió la vocación religiosa aunque no toda su familia entendió ese deseo, como ha detallado, destacando la figura de su abuelo materno, cuyo apoyo le ayudó a alcanzar su sueño.

Así, en un primer momento entró en una congregación en Ghana y posteriormente fue a Roma, donde conoció la Congregación de los Santos Ángeles Custodios. La misionera lleva muchos años trabajando en Europa (19 de ellos en Madrid) y ha confesado que su sueño es volver a su país de origen o ir a Brasil. "Decir SÍ a Dios siempre es ganar, no perder", ha apostillado.

La rueda de prensa también ha contado con el testimonio del seminarista Alejandro Ruiz-Mateos, para quien "merece la pena dedicar la vida a la causa de Cristo". Ruiz-Mateos actualmente es seminarista de sexto curso en el Seminario Conciliar de Madrid aunque anteriormente desarrolló su vida profesional en el sector del Marketing y Publicidad, así como Artes Gráficas.

Como ha reconocido, con 23 años se planteó por primera vez la vocación sacerdotal pero su "buena vida" le hizo obviar este sentimiento, que volvió a surgir 10 años después tras un viaje a Calcuta.

Por su parte, Catherine Declercq también ha contado su experiencia, "marcada por la fe" ya que, como ha señalado, nunca había pensado en la vocación pero siempre le gustó "todo lo relacionado con la religión".

Hace dos años empezó a trabajar en el Tribunal Eclesiástico de Madrid como Defensora del vínculo e imparte en la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila la asignatura de Pensamiento social cristiano. Declercq ha insistido en la importancia de "procurar formarse bien pero sobre todo con el ejemplo de la vida ofrecida". "Hay que tener la valentía de preguntarse por el discernimiento, de atreverse a preguntar por la vocación. Luego es el Señor el que te da la fuerza para decir que sí", ha argumentado.

Estos testimonios han servido para ilustrar la 56 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de Vocaciones Nativas y presentar la campaña de este año, que pretende visibilizar la llamada vocacional y sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de colaborar con la oración y la aportación económica con todas las vocaciones del mundo. De este modo, busca que los jóvenes entiendan la llamada vocacional como algo que puede suceder en su vida y la vocación como un camino de vida válido.

La campaña de este año se compone de un video y un cartel que presenta la vocación como una llamada que viene de Dios y que pide a los jóvenes decir "Sí". Los materiales podrán verse en las webs de cada institución y van acompañados de diversos materiales, como una estampa oracional y una carpeta con oraciones matutinas para los colegios, para que cada día de la semana recen por las vocaciones.

Precisamente, el Papa Francisco, en su mensaje para esta Jornada, se dirige a los jóvenes haciendo un llamamiento para que no sean "sordos a la llamada del Señor"." Si él os llama por este camino no recojáis los remos en la barca y confiad en él. No os dejéis contagiar por el miedo, que nos paraliza ante las altas cumbres que el Señor nos propone. Recordad siempre que, a los que dejan las redes y la barca para seguir al Señor, él les promete la alegría de una vida nueva, que llena el corazón y anima el camino", añade.

12 DE MAYO, JORNADAS VOCACIONALES

El IV domingo de Pascua, conocido como el domingo del 'Buen Pastor', la Iglesia española celebra dos jornadas vocacionales. Por un lado, se celebra la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones que, de carácter mundial, en España organizan Obras Misionales Pontificias (OMP), la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades de la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) y la Conferencia Española de Institutos Seculares (CEDIS), que se une por primera vez.

Según datos de la CEE, extraídos de la última Memoria anual de Actividades de la Iglesia Católica en España del año 2016, la Iglesia española cuenta con 18.164 sacerdotes diocesanos y 53.918 religiosos, mientras que los monjes y monjas de clausura suman 9.322.

Actualmente, en los seminarios mayores en España hay 1.203 aspirantes al sacerdocio y un 24% más de seminaristas ordenados sacerdotes. En el curso 2018-2019 han ingresado 236 nuevos seminaristas. El número de abandonos ha disminuido de 152 (2017-2018) a 123 (2018-2019), lo que supone cerca del 20% menos.

En cuanto a los datos aportados por CONFER --que engloba a todas las congregaciones e institutos religiosos de vida apostólica--, actualmente hay 407 instituciones, con 38.952 religiosos totales. De ellos 9.562 son hombres y 29.390 mujeres. Los religiosos con votos temporales suman 888, de los cuales 256 son hombres y 632 mujeres. En cuanto a los superiores Mayores (Provinciales, Superiores y Superioras Generales) adscritos a la CONFER constan 136 Superiores Generales; 223 provinciales y 38 abades.

Por primera vez este año se suma también a la Campaña CEDIS. Según sus datos, a enero de 2019, la presencia de los Institutos Seculares en España es de 26 institutos seculares de fundación española y 14 institutos seculares de fundación extranjera con miembros establecidos en España, por lo que el número total de miembros asciende a 2.415.

Por otro lado, el mismo día se celebra en España la Jornada de Vocaciones Nativas, que son aquellas vocaciones que surgen en los Territorios de Misión y que muchas veces tienen serias dificultades económicas para seguir adelante.

Por ello, la Obra Pontificia de San Pedro Apóstol (una de las cuatro Obras Misionales Pontificias) se encarga de recoger las ayudas en todo el mundo, para sostener económicamente a estas vocaciones. El año pasado, en todo el mundo se enviaron 21.512.405 euros, de los que España aportó el 9,68% del Fondo Universal de Solidaridad. En 2018, se enviaron 1.907.162,34 euros que beneficiaron a 5.450 vocaciones de las misiones y 255 formadores.