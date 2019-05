TVE ofrece un debate con 9 candidatos a las elecciones europeas en el que finalmente estarán Vox y Junts

Publicado 17/05/2019 15:08:50 CET

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

RTVE quiere organizar un debate a nueve entre los candidatos a las elecciones europeas del próximo 26 de mayo, al que están invitados, finalmente, PP, PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, Ahora Repúblicas, Compromís, Lliures per Europa (Junts), Coalición por una Europa Solidaria y Vox.

Así lo ha dado a conocer la Corporación pública, que ha recordado que el debate sería el próximo miércoles 22 de mayo a las 22.00 horas, en directo en La 1, Canal 24 Horas, TVE Internacional y RTVE.es, desde el Estudio 1 de Prado del Rey, presentado por Xabier Fortes. RTVE distribuirá la señal institucional a los medios que lo soliciten.

"En su condición de servicio público, en aras de una información independiente y plural, y conscientes de la relevancia de las elecciones europeas, RTVE promueve una amplia oferta informativa, con la colaboración de los principales partidos políticos, para contribuir a la formación de criterio político entre la ciudadanía", ha explicado.

La primera propuesta de RTVE era celebrar un debate con la participación de representantes de PP, PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, Ahora Repúblicas --la candidatura que agrupa a ERC, Bildu y BNG--, y Vox. Sin embargo, ante los recursos presentados por PNV, Compromís y Junts, la Junta Electoral Central (JEC) obligaba a incluirlos en el debate.

En esta situación, la Corporación reformuló la invitación con partidos que tuvieran dos o más representantes en Europa --PP, PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, Ahora Repúblicas y Lliures Per Europa (Junts)--, por que Vox no participaba en el debate. No obstante, Compromís recurrió esta posibilidad.

"Tras diversas reclamaciones de coaliciones y partidos que se habían quedado fuera del debate, la Junta Electoral Central estima que el debate debe contar con todos los partidos o coaliciones con representación en el Parlamento Europeo", ha señalado la Corporación pública.

A su juicio, la JEC considera que el criterio de RTVE, "aunque se aplica de forma igual a todas las formaciones y por tanto es objetivo, excluía a varias formaciones por haber obtenido un único escaño". "Por lo que, sin razones de peso que impidan realizar un debate a ocho en vez de a seis, no cabe excluir al resto de partidos con representación en el Parlamento Europeo", ha subrayado.

Por todo ello, el debate propuesto por RTVE contaría con la participación de ocho candidatos, representantes de los partidos o coaliciones que ya ostentan representación en Europa. A ellos se sumaría el representante de Vox, que, aunque no obtuvo representación en Europa en 2014, ostenta la cualidad de partido político representativo, según ha aclarado.

"Si bien la Junta Electoral Central ha determinado que no sería contrario a la legalidad la exclusión de Vox del debate, RTVE cuenta con su participación a fin de asegurar la expresión de la pluralidad política y social de la actual sociedad española", ha concluido.